Перший електромобіль Porsche розбили через 20 секунд після старту

У Туреччині сталася ДТП за участю новітнього електромобіля Porsche Taycan Turbo. Потужний фастбек розбили практично відразу після старту – від моменту початку руху до ДТП пройшло лише 20 секунд.

Як випливає з відео, розміщеного на YouTube, причиною аварії, швидше за все, стало те, що водій не розрахував динаміку автомобіля і переоцінили свої можливості. Він розігнав електрокар до значних 188 км/год, однак попереду знаходився перехрестя з круговим рухом, в яке не вийшло вписатися на такій швидкості. Автомобіліст спробував загальмувати, але було занадто пізно – машина кілька разів врізалася в бордюри, а потім опинилася за межами дороги (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Візуально "Тайкан" виглядає після ДТП не так уже й погано, як могло би бути, однак не виключено, що у електрокара є пошкодження днища (батареї) і підвіски. А це, в свою чергу, загрожує серйозним ремонтом.

Відзначимо, що Porsche Taycan Turbo оснащується силовою установкою потужністю 680 сил, до "сотні" такий автомобіль прискорюється за 3,2 секунди. Стартова ціна автомобіля – без малого 150 000 євро.

Раніше OBOZREVATEL публікував відео дуже невдалого обгону – він обернувся декількома перекидами "Ауді".