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10 січня • оновлено в 16:40
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Opel презентував в Брюсселі флагманську модель

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На міжнародному автосалоні в Брюсселі компанія Opel представила нове покоління моделі Insignia.

Про це повідомляє прес-служба німецького виробника. Opel Insignia нового покоління стала ще більш динамічною, ефектною і економічною. Вперше крім лифтбека Grand Sport і універсала Sports Tourer в сімействі з'явиться "заряджена" модифікація GSi.

Нове сімейство Opel Insignia 2020 крім лифтбека і універсала поповниться спортивною версією GSi

Нове сімейство Opel Insignia 2020 крім лифтбека і універсала поповниться спортивною версією GSi

int-media.opel.com

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Спортивна версія GSi має в своєму розпорядженні 2-літровий 230-сильний бензиновий мотор з турбонаддуовм і нову 9-ступінчасту автоматичну коробку передач, електрогідравлічний підсилювач гальм, мехатронне шасі FlexRide і повнопривідну трансмісію Twinster з системою векторизації тяги.

Opel Insignia GSi 2020 легко відрізнити від інших представників сімейства по іншому бамперу з великими повітрозабірниками з боків

Opel Insignia GSi 2020 легко відрізнити від інших представників сімейства по іншому бамперу з великими повітрозабірниками з боків

int-media.opel.com

Сімейство Insignia отримало нову гаму ефективних бензинових і дизельних моторів, а також нові трансмісії зниженого тертя. Тепер покупці можуть вибирати між 6-ступінчастою "механікою", 8- або 9-ступінчастою автоматичними КП.

Крім того, Insignia стала ще більш досконалою з точки зору аеродинаміки завдяки новій облицюванні радіатора з активними заслінками. Всі ці інновації дозволили знизити витрату палива до 18% в порівнянні з попередником. За словами творців, нова Insignia є одним з найекономічніших автомобілів в сегменті.

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Чимало змін очікує покупців в салоні Opel Insignia. Зокрема, в автомобілі з'явилися нові комфортабельні сидіння, створені за участю вертебрологів з асоціації AGR, а також нові матеріали обробки, включаючи алькантару.

У салоні Opel Insignia GSi 2020 встановлені спортивні "ковші" з розвиненою бічною підтримкою

У салоні Opel Insignia GSi 2020 встановлені спортивні "ковші" з розвиненою бічною підтримкою

int-media.opel.com

Opel Insignia GSi 2020

Opel Insignia GSi 2020

int-media.opel.com

Багато уваги традиційно приділено питанням безпеки. Автомобіль оснащений різними системами активної безпеки, в тому числі інноваційної системою головного світла IntelliLux LED Pixel Light. На кожну фару тепер доводиться по 84 світлодіода, індивідуальне управління якими здійснює бортовий комп'ютер за спеціальними алгоритмами в залежності від дорожньої ситуації.

Opel Insignia 2020 отримала адаптивну головний світлотехніку зі 168 світлодіодами

Opel Insignia 2020 отримала адаптивну головний світлотехніку зі 168 світлодіодами

int-media.opel.com

Для любителів швидкості і активного драйву в сімейство Insignia додали нову версію GSi. Автомобіль оснащений повнопривідною трансмісією з системою векторизації тяги, що є унікальним для даного сегмента. На зміну традиційному задньому диференціалу прийшла дводискова муфта, що дозволяє індивідуально розподіляти крутний момент між задніми колесами. Вся міць мотора передається до ведучих коліс через нову 9-ступінчасту автоматичну коробку передач, управляти якою можна за допомогою підрульових перемикачів.

Opel Insignia GSi 2020

Opel Insignia GSi 2020

int-media.opel.com

Доведення спорткара проводилося на легендарній "Північній петлі" Нюрбургринга. Справитися з динамічною машиною допоможуть ефективні гальмівні механізми Brembo, а також електрогідравлічний підсилювач гальм eBoost з власним електромотором. Крім того, в арсеналі Insignia GSi є мехатронна підвіска FlexRide з адаптивними амортизаторами.

Opel Insignia GSi 2020

Opel Insignia GSi 2020

int-media.opel.com

Електроніка системи FlexRide дозволяє змінювати параметри підсилювача керма, чуйності педалі акселератора, а також момент перемикання передач. Водій може вибрати між трьома режимами роботи системи (Standard, Tour і Sport), а у версії GSi є ще режим Competition.

Opel Insignia GSi 2020

Opel Insignia GSi 2020

int-media.opel.com

Для Insignia пропонується широка гама бензинових і дизельних моторів нового покоління. Вони представлені 3- і 4-циліндровими силовими агрегатами з турбонаддувом. Версії початкового рівня пропонуються з 1,4-літровим бензиновим мотором потужністю 145 к.с. і 1,5-літровим турбодизелем потужністю 122 к.с. Ці трьохциліндровий мотори на 50 кг легше використовуваних раніше і вже знайшли своє застосування на новій Astra.

Opel Insignia 2020

Opel Insignia 2020

int-media.opel.com

Також для моделі будуть доступні 2-літровий 4-циліндровий дизель, який з'явиться пізніше, і два 2-літрових бензинових мотора потужністю 200 і 230 к.с. (Для GSi). Бензинова "четвірка" отримала систему деактивації пари циліндрів при малих навантаженнях.

Ліфтбек і універсал Opel Insignia 2020

Ліфтбек і універсал Opel Insignia 2020

int-media.opel.com

Як і личить флагману модельного ряду, Opel Insignia пропонує широкий вибір базового і опціонного обладнання для безпеки і комфорту. Зокрема, автомобіль отримав нову камеру заднього виду, систему контролю за дорогою при русі заднім ходом, систему превентивної безпеки з функцією екстреного гальмування і розпізнавання пішоходів, систему підтримки рядності руху, контролю за "сліпими" зонами, паркувальний асистент, адаптивний круїз-контроль і багато інших систем, що допомагають водієві.

Opel Insignia 2020

Opel Insignia 2020

int-media.opel.com

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Бельгія Брюссель
Теги
Opel новини авто
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