Новий кросовер Lada перетворили на човен: що з цього вийшло

На сервісі YouTube опублікували відео з досить незвичайним транспортним засобом – водоплавним Lada XRay. Незважаючи на "кустарність" проєкту, плаває це чудо техніки добре і ні разу не тоне.

Судячи з усього, амфібію зробили з іншої старої машини, на верх якої вже встановили кузов від нової Лади, яка побувала в ДТП (якщо придивитися, можна помітити багато вм'ятин). Хоча не виключено, що це зовсім не оригінальний XRay, а репліка – місцями виглядає автомобіль як іграшковий.

Як би там не було, але проєкт вийшов цікавим і, що дивно, повністю функціональним.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що водій влаштував жорстку аварію і розбив 6 автомобілів.