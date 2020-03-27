Наскільки Porsche Cayenne знецінився за 15 років: шокуюча цифра

Преміальні автомобілі, які випускаються масово (які не претендують на те, щоб опинитися у гаражі колекціонера), з роками знецінюються найсильніше. Але наскільки саме? Чи є конкретні цифри?

Чеське видання auto.cz на прикладі знаменитого Porsche Cayenne Turbo показало, якою може бути різниця в грошах за новий автомобіль і таку саму машину, яка через кілька років з'являється в оголошеннях на вторинному ринку. Цифра, яка вийшла, може шокувати багатьох.

Porsche Cayenne 1 покоління wikipedia.org

Отже, новим Porsche Cayenne Turbo першого покоління (2002-2006) коштував в Чехії майже 3,7 мільйона крон (135 351 евро), тоді як зараз купити аналогічний Кайенн на ринку старих авто можна в середньому за 150 000 крон (5 500 євро) . Наприклад, саме такі гроші в Чехії зараз просять за Порше 2004 року з пробігом 240 000 км.

Porsche Cayenne за 5 500 євро sportovnivozy.cz

Porsche Cayenne за 5 500 євро sportovnivozy.cz

Porsche Cayenne за 5 500 євро sportovnivozy.cz

Porsche Cayenne за 5 500 євро sportovnivozy.cz

Таким чином, за 15 років Porsche Cayenne Turbo знецінився майже на 129 тис. євро! Цей кросовер безумовно відноситься до числа автомобілів з найшвидшим падінням вартості.

Porsche Cayenne за 5 500 євро sportovnivozy.cz

Porsche Cayenne за 5 500 євро sportovnivozy.cz

Втім, на момент своєї появи Porsche Cayenne був одним з найшвидших, найтехнологічніших та найкрутіших автомобілів, тому багато заможних автомобілісти не шкодували гроші на покупку цієї машини.

Кросовер оснащувався 4,5-літровим восьмициліндровим двигуном потужністю 450 к.с. і крутним моментом 620 Нм, з яким він розвивав максимальну швидкість 266 км/год і прискорювався до 100 за 5,6 секунди (але при цьому мотор був ненажерливим –20 л на "сотню"). На додаток до престижного бренду і вражаючого "машинного відділення" під капотом, висока ціна була також виправдана розкішним обладнанням, яке могло включати обігрів керма, підігрів сидінь, датчики паркування спереду і ззаду, біксенонові фари і чотиризонний клімат-контроль.

Зараз же такими характеристиками вже мало кого здивуєш.

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