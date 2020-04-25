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25 квітня • оновлено в 14:24
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Найбільший Cadillac оцінили в $80490

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Через місяць після дебюту нового покоління флагманського позашляховика Cadillac Escalade, компанія розповіла про його більш велику версію Escalade ESV.

2021 Cadillac Escalade ESV

2021 Cadillac Escalade ESV

media.gm.com

Як і в попередньому поколінні флагамана, новий Escalade ESV є длиннобазную версію моделі. У порівнянні зі звичайним побратимом ESV досягає в довжину 5766 мм (+384 мм), а колісна база виросла відповідно з 3071 до 3407 мм (+336 мм).

Стандартний Cadillac Escalade можна відрізнити за іншою задній стійці.

Стандартний Cadillac Escalade можна відрізнити за іншою задній стійці.

media.gm.com

Новий Escalade ESV також має на 18% більшу площу салону, а багажне відділення в максимальному варіанті сягає 3584 л, що на 495 л більше стандартної моделі. При максимальній кількості пасажирів обсяг багажного відділення становить 1175 л, а у стандартної версії він дорівнює 722 л.

2021 Cadillac Escalade ESV став на 18% просторіше моделі колишнього покоління

2021 Cadillac Escalade ESV став на 18% просторіше моделі колишнього покоління

media.gm.com

Для новинки будуть запропоновані два двигуни на вибір. Перший – це 6,2-літровий бензиновий V8, який розвиває потужність 426 к.с. і 623 Нм крутного моменту.

2021 Cadillac Escalade ESV

2021 Cadillac Escalade ESV

media.gm.com

Шанувальникам моторів на "важкому" паливі адресований 3-літровий турбодизель Duramax. Ця рядна "шістка" видає "на гора" 282 л.с. і забезпечує аналогічний крутний момент. Обидва мотори працюють в парі з 10-ступенчтим "автоматом". Також можна вибирати між заднім приводом або варіантом 4х4.

2021 Cadillac Escalade ESV

2021 Cadillac Escalade ESV

media.gm.com

Вартість Escalade ESV стартує в США з позначки $80490 за версію з заднім приводом в комплектації Luxury. Це на $4295 більше, ніж просять за аналогічну модель зі стандартною колісною базою.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Cadillac планує поповнити модельний ряд електромобілем.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
позашляховик кросовер Cadillac нові авто новини авто
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