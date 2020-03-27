Машиніст залишив потяг на переїзді і пішов за кавою. Відео

Кумедний випадок стався на одному із залізничних переїздів в Румунії. Машиніст поїзда зупинив рухомий склад прямо на переїзді без вагомої на те причини – лише тому, що їм різко захотілося кави.

Відповідний інцидент був знятий на відео одним з автомобілістів.

Машиніст пішов за кавою Скріншот відео

Судячи по ролику, локомотивну бригаду не збентежив той факт, що своїм вчинком вони можуть спровокувати пробку на автомобільній дорозі, що в підсумку і сталося. Поки один машиніст залишався на "чергуванні", його напарник попрямував в магазин за гарячим напоєм. Через якийсь час "гонець" повернувся, і машиністи як ні в чому не бувало продовжили рух.

Деякі користувачів з жартом поставилися до побаченого, мовляв, машиніст зупинився просто для того, щоб дізнатися дорогу. Однак знайшлися і ті, кого обурив вчинок: "Це можливо тільки у нас в Румунії. У нас найгірша транспортна інфраструктура в Європі", – зазначив інший користувач, зазначивши, що поїзди в Румунії досить часто ходять з порушенням графіку.

Раніше OBOZREVATEL публікував відео з епічною інцидентом на АЗС: п'яний заправник залив в новий Porsche неправильне пальне.

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