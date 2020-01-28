Майже як в анекдоті: під Києвом "Запорожець" в'їхав у новий Lexus

Курйозна ДТП сталася декілька днів тому у місті Ірпінь Київської області. На одному з перехресть врізалися один в одного ЗАЗ-968 та Lexus RX останнього покоління.

За інформацією 04597.com.ua, аварія, яка за своїм характером нагадує старий анекдот про Mercedes та "Запорожець", сталася на в'їзді в Ірпінь зі сторони Бучі. Судячи з усього, чи то ЗАЗ, чи то Lexus намагався проскочити на червоний або жовтий сигнал світлофора. У підсумку, машини не змогли розминутися та зіткнулися.

ДТП за участю ЗАЗ і Lexus 04597.com.ua

Обидва автомобілі при цьому зазнали значних пошкоджень: навіть "Запорожцю" дісталося добряче, незважаючи на товстий кузов. Серед людей, на щастя, обійшлося без постраждалих.

ДТП за участю ЗАЗ і Lexus 04597.com.ua

ДТП за участю ЗАЗ і Lexus 04597.com.ua

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, у США стався несподіваний інцидент за участю новітнього суперкара. Автомобіль ще не встиг надійти у продаж, але вже постраждав від рук ванадалів.

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