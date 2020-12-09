Керування автомобілем узимку: 7 типових помилок, яких припускаються водії

Узимку керування автомобілем сильно відрізняється від літнього, весняного або осіннього: існує безліч нюансів, які потрібно враховувати кожному автомобілісту під час їзди в холодну пору. Не дарма у Фінляндії водіїв зобов'язують складати на права двічі – у цій країні водійське посвідчення на зимовий період громадяни повинні отримувати окремо. Безперечно, у цьому є певний сенс.

А ось в Україні, як і в більшості інших країн, водії не зобов'язані підтверджувати свою кваліфікацію взимку. Зате вживати запобіжних заходів зобов'язані – заради як власної безпеки, так і інших людей. AutoOboz зібрав 7 найтиповіших помилок, яких водії припускаються під час їзди в морозну зиму. Розбір цих ситуацій допоможе застерегтися та їздити безпечніше кожному автомобілісту.

Маленька дистанція

Мабуть, це найпоширеніша помилка. Багато водіїв із приходом зими зберігають свій "літній" стиль керування, водночас вони не враховують, що взимку потрібно дотримуватися більшої дистанції, оскільки на ожеледиці та снігу збільшується гальмівний шлях. Різке гальмування водночас не допоможе, ба більше, буде навіть гіршим – із великою часткою ймовірності машину занесе, а що станеться далі, можна тільки гадати. Тому взимку рекомендується збільшувати дистанцію приблизно на один корпус автомобіля.

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Динамічні обгони

Ще одна часта помилка "з тієї самої опери" – динамічний обгін, як у літній період. Нерідко водії йдуть на обгін і втрачають керування над машиною, коли повертаються у свою смугу через занадто високу швидкість як для слизької дороги. Підсумок у цій ситуації аналогічний – занос і, з більшою часткою ймовірності, розворот автомобіля. Тому виконувати обгони потрібно максимально плавно й неспішно.

Відеоприклад:

Висока швидкість

Висока швидкість також стає частою причиною ДТП взимку, оскільки водієві складніше зреагувати на перешкоди, що є попереду, а також приховані під снігом дорожні "сюрпризи" (ями, вибоїни). До того ж якщо машину занесло, то на невеликій швидкості її утримати набагато легше, ніж на великій. Зважаючи на це, у зимовий період швидкість рекомендується знизити від звичної хоча б на 20 км/год.

Повна зимове екіпірування за кермом

Багато автомобілістів їздять узимку "в повному обмундируванні": у куртці, шапці та з шарфом. Однак велика кількість одягу сковує рухи під час водіння, що безпосередньо впливає на безпеку. Тому, щойно машина прогріється, краще зняти верхній одяг.

Зменшення тиску в шинах для кращого зчеплення з дорогою

Щоб домогтися кращого зчеплення з дорогою на снігу й льоду, деякі водії знижують тиск у шинах. Однак цей лайфхак прийшов із далеких часів, коли в ходу були діагональні шини. А ось для сучасних радіальних покришок – це не найкраща ідея. За дуже низького тиску їхнє зчеплення погіршується, а гальмівний шлях збільшується. До того ж, збільшується витрата палива і збільшується знос. Зниження тиску має сенс тільки в умовах дуже глибокого снігу. Однак тиск не повинен падати більш ніж на третину значення, встановленого виробником, а максимально допустима швидкість у такому випадку становить 50 км/год.

Також узимку не варто забувати регулярно перевіряти тиск у шинах. Це особливо актуально під час зниження температури. Коли повітря в шині остигає, зазвичай падає і тиск – приблизно на 0,1 бар за десяти градусів.

Впевненість у безвідмовності електронних помічників

Сучасні автомобілі оснащені різними типами датчиків і камер. Але коли вони замазані снігом або брудом, не варто на них розраховувати. Датчики паркування можуть показувати неточну відстань, а камери заднього виду – "розмите" зображення Тому перед початком поїздки потрібно видалити сніг і бруд, які заважають роботі електронних помічників.

Важливо: у разі снігу допоміжні асистенти варто використовувати з обережністю. Адаптивний круїз-контроль під час визначення відстані може не враховувати погані погодні умови та пов'язаний із цим збільшений гальмівний шлях, а система утримання смуги руху, наприклад, може не розпізнати розмітку на засніжених ділянках дороги.

Як раніше писав OBOZREVATEL: