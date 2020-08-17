Гроші за коронавірус витратили на автомобіль, яхту і будинок

У США влада виділяє кредити на підтримку бізнесу, який постраждав через коронавірус. Підприємець з Вашингтону вже витратив ці гроші на автомобіль, яхту і будинок.

Кеннет Коган отримав кошти на суму $1 500 000 для покриття витрат на зарплати, оренду та інші виплати, які пов'язані з його бізнесом. Цікаво, що держава не вимагає повернення грошей. Але видає їх лише в тому разі, якщо підприємець може обгрунтувати цільове витрачання коштів.

Так, Кеннета Когана звинуватили в шахрайстві. Адже він запросив фінансову підтримку для бізнесу, натомість витратив гроші на нову Kia Stinger за $46 000, яхту за $300 000 і навіть будинок за $1,13 млн. Майже всю суму порушник витратив на покупки, які жодного відношення до підтримки бізнесу не мають.

Крім того, він звертався за кредитом із підробленими паперами. Тобто він не просто вкрав державні гроші, а й отримав їх обманним шляхом. Його звинувачують у підробці документів і банківських рахунків, махінаціях і відмиванні грошей.

Американцеві загрожує тюремний термін за махінації з кредитом. Фото: newcarz.de

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