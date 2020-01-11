Серед потенційних інвесторів у британській компанії розглядають китайський автомобільний холдинг Geely.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерела всередині компанії. Британський виробник спорткарів Aston Martin веде активні переговори з потенційними інвесторами, серед яких називають незалежний китайський автомобільний холдинг Geely.

Geely хоче купити британський Aston Martin

Продаж частини акцій може допомогти поліпшити перспективи Aston Martin після того, як в компанії повідомили про збитки в третьому кварталі минулого року, а також інформації про те, що прибуток в 2019 році виявилася майже вдвічі менше, ніж роком раніше. Причиною ситуації, що склалася британці називають зниження попиту на продукцію бренду на основних європейських ринках. Крім того, за минулий рік вартість акцій британського виробника знизилася більш ніж в 4 рази з $25 до $5,9.

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Проте, в компанії покладають великі надії на новий спортивний кросовер DBX, який повинен привернути до марки нових покупців і стати бестселером бренду. На сьогоднішній день Aston Martin вже отримав близько 1800 замовлень на новинку. За словами керівника компанії Енді Палмера, попит на новинку може досягти 4-5 тисяч авто на рік.

Aston Martin DBX astonmartin.com

У свою чергу, компанія Geely продовжує розширювати сферу свого впливу. Нагадаємо, що в активі китайського холдингу вже є такі бренди, як Volvo, Polestar, Lync & Co, Lotus і London EV Company. Крім того, Geely є найбільшим (9,69%) акціонером німецького концерну Daimler AG, а недавно фіналізувати угоду щодо створення спільного підприємства c Mercedes-Benz по випуску електромобілів Smart.

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