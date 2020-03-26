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26 березня • оновлено в 14:57
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Електромобіль за 180 000 євро помітили на українських дорогах

1.1т
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Перші електромобілі Porsche Taycan завезли в Україну кілька тижнів тому – частина з них раніше бачили на автовозах. Але тепер в об'єктив камери потрапив екземпляр, який пройшов реєстрацію і вже експлуатується власником.

Машину запримітили в Києві, причому, як виявилося, це найпросунутіша та найдорожча версія Тайкан – Porsche Taycan Turbo S. У офіційного дилера такий автомобіль коштує від 5,05 млн грн (приблизно 180 000 євро).

Перший Porsche Taycan на українських дорогах

Перший Porsche Taycan на українських дорогах

instagram.com/semenych.prod

З упевненістю можна сказати, що Porsche Taycan зовсім скоро буде зустрічатися на вітчизняних дорогах досить часто. Річ у тім, що усю річну партію з 73 машин, яку відвели на Україну, вже розкупили. І це при тому, що навіть базовий Тайкан недешевий – за нього просять мінімум 2,9 млн грн.

Porsche Taycan

Porsche Taycan

porsche.ua

Porsche Taycan

Porsche Taycan

porsche.ua

Що стосується технічних характеристик Porsche Taycan Turbo S, автомобіль прискорюється до 100 км/год за 2,8 сек і набирає максимальну швидкість 260 км/год. Запас ходу на одному заряді – 412 км.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, чому Білл Гейтс вибрав електромобіль Porsche, а не Tesla (це стало для публіки великою несподіванкою, а для деяких навіть шоком).

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Автоновини України
Теги
нові авто Porsche електромобілі
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