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30 березня • оновлено в 17:42
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Дезінфекція авто в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно

2.9т
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Щоб уникнути поширення коронавируса, Jaguar Land Rover розробив коротку інструкцію для ефективної дезінфекції авто.

До зон високого ризику в автомобілі відносяться: кермо, важіль КП, перемикачі світла і склоочисників, ремені безпеки, дзеркала, дверні ручки, кнопки і тумблери, панель приладів, кришка паливного бака і ключі.

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно

newspress.co.uk

Ці зони потрібно ретельно обробляти після або перед експлуатацією авто, використовуючи дезінфікуючі серветки. Можуть стати в нагоді інші засоби, якими лікарі радять користуватися в період поширення вірусу.

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно

newspress.co.uk

Порядок проведення дезінфекції автомобіля:

  • Проведіть гігієну рук і обробіть їх спиртовим гелем.

  • Одягніть на руки нітрилові рукавички.

  • Приберіть і викидайте сміття з салону автомобіля: бардачка, кишень дверей, підстаканників, підлокітників, а також з багажного відділення і інших секцій.

  • Дезинфікуйте зони підвищеного ризику, разом з ключами автомобіля.

  • Залиште транспортний засіб і закрийте двері.

  • Зніміть рукавички і залиште в контейнері з загальним сміттям - вони не є біологічно небезпечними відходами.

  • Повторіть гігієну рук зі спиртовим гелем.

Якщо ваша робота не дозволяє залишатися вдома, в робочі дні тижня поставте нагадування на мобільному телефоні. Це допоможе не забувати про гігієну вашого авто, завчасно виходити з дому для його дезінфекції або згадати про це в кінці робочого дня.

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно

newspress.co.uk

Під час поширення коронавируса не варто перевозити пасажирів або передавати його в користування знайомим без важливих причин.

Якщо ви користуєтеся не власним транспортним засобом і взяли для експлуатації у водія після його самоізоляції чи підтвердженої інфекції COVID-19 - слід звернутися за додатковим порадою до лікарів, так як може знадобитися ще більш ретельне очищення автомобіля в додаткових зонах.

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно

newspress.co.uk

Як писав раніше OBOZREVATEL, концерн Volkswagen наочно показав, як мінімізувати ризик зараження коронавірусів.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
новини авто вірус Jaguar Land Rover
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