Дезінфекція авто в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно

Щоб уникнути поширення коронавируса, Jaguar Land Rover розробив коротку інструкцію для ефективної дезінфекції авто.

До зон високого ризику в автомобілі відносяться: кермо, важіль КП, перемикачі світла і склоочисників, ремені безпеки, дзеркала, дверні ручки, кнопки і тумблери, панель приладів, кришка паливного бака і ключі.

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно newspress.co.uk

Ці зони потрібно ретельно обробляти після або перед експлуатацією авто, використовуючи дезінфікуючі серветки. Можуть стати в нагоді інші засоби, якими лікарі радять користуватися в період поширення вірусу.

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно newspress.co.uk

Порядок проведення дезінфекції автомобіля:

Проведіть гігієну рук і обробіть їх спиртовим гелем.

Одягніть на руки нітрилові рукавички.

Приберіть і викидайте сміття з салону автомобіля: бардачка, кишень дверей, підстаканників, підлокітників, а також з багажного відділення і інших секцій.

Дезинфікуйте зони підвищеного ризику, разом з ключами автомобіля.

Залиште транспортний засіб і закрийте двері.

Зніміть рукавички і залиште в контейнері з загальним сміттям - вони не є біологічно небезпечними відходами.

Повторіть гігієну рук зі спиртовим гелем.

Якщо ваша робота не дозволяє залишатися вдома, в робочі дні тижня поставте нагадування на мобільному телефоні. Це допоможе не забувати про гігієну вашого авто, завчасно виходити з дому для його дезінфекції або згадати про це в кінці робочого дня.

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно newspress.co.uk

Під час поширення коронавируса не варто перевозити пасажирів або передавати його в користування знайомим без важливих причин.

Якщо ви користуєтеся не власним транспортним засобом і взяли для експлуатації у водія після його самоізоляції чи підтвердженої інфекції COVID-19 - слід звернутися за додатковим порадою до лікарів, так як може знадобитися ще більш ретельне очищення автомобіля в додаткових зонах.

Дезінфекція автомобіля в умовах епідемії: швидко, просто, ефективно newspress.co.uk

Як писав раніше OBOZREVATEL, концерн Volkswagen наочно показав, як мінімізувати ризик зараження коронавірусів.

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