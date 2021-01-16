Депутати хочуть замінити маршрутки на автобуси

У Верховну Раду України внесли законопроєкт №4583 щодо суспільно важливих послуг із перевезення пасажирів.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, законопроєкт передбачає, що:

Міста не просто укладатимуть договори, а визначатимуть критерії якості транспортних послуг. Наприклад, низька підлога, кондиціонування, ремені безпеки тощо.

Міста самі визначатимуть ціну і справедливо платитимуть за кілометри, які обслужено. Адже предметом закупівлі будуть маршрути із конкретним кілометражем. Так ми приберемо дискримінацію пільговиків.

Міста як організатори перевезень матимуть можливість накладати штрафи на перевізників за невиконання умов договору.

Послуги закуповуватимуться винятково через систему ProZorro. Цим ми ліквідуємо не завжди прозорі конкурси на маршрути та запровадимо відкриту конкуренцію серед перевізників.

Громадський транспорт на маршрутах у центрі та історичних районах міст має бути максимально екологічним.

Перехід на валідатори та безготівкові розрахунки. Це зручність для пасажирів та чіткий контроль за обсягами надходжень та кількістю перевезених пільгових категорій, які нарешті не будуть питати, чи можна їм скористатися маршруткою. Так ми унеможливимо ситуації, коли водії не пускають пільгові категорії.