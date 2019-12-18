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18 грудня • оновлено в 15:49
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Безпека й комфорт: чому преміумшини дорожчі за моделі масового сегменту

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Фахівці Nokian Tyres пропонують свої рекомендації для правильного вибору шин.

Щоразу під час придбання нового комплекту шин автолюбителі стикаються з важким вибором: якій моделі надати перевагу, щоб не переплатити, але водночас отримати якісний продукт. І якщо купуючи телефон, пару взуття або ж стіл у вітальню, покупець може оцінити абстрактну величину ефективності витрат, то в разі шин простежити залежність віддачі від кожної вкладеної гривні значно складніше, якщо взагалі можливо. Тому що один з ключових параметрів, що визначають їхню якість, – безпека.

Як правильно вибрати шини для авто

Як правильно вибрати шини для авто

nokiantyres.ua

Безпека

Саме безпека має бути найвищим пріоритетом розробників, що працюють над новими моделями шин. Причому, незалежно від того, чи будуть це шини масового, або ж преміумсегменту. Втім, в реальності виробники часто змушені свідомо економити, щоб утримати ціну продукту на конкурентному рівні.

Насамперед це стосується масового сегменту, де ціна частіше є визначальним фактором під час купівлі. Водночас шини преміумсегменту апріорі дорожчі, і в їхню вартість закладені високі витрати на процес розробки, тестування і налагодження виробництва. А отже, споживач має право очікувати, що такі шини будуть якісніші.

Їхні очікування виправдовуються: в порівняльних тестах лідирують саме преміуммоделі зимових і літніх шин. В реальній ситуації екстреного гальмування, за інших рівних умов, гальмівний шлях автомобіля на преміумшинах виявиться істотно коротшим. Що, своєю чергою, означає, що водієві або вдасться уникнути зіткнення, або мінімізувати силу удару й наслідки.

Саме безпека має бути найвищим пріоритетом розробників

Саме безпека має бути найвищим пріоритетом розробників

nokiantyres.ua

Новітні технології

Фінський виробник шин Nokian Tyres постійно інвестує в розвиток технологій, що дозволяє компанії залишатися на вістрі прогресу в справі розробки нових моделей шин. Інженери Nokian Tyres постійно вдосконалюють характеристики своєї продукції, використовуючи тільки якісні компоненти для гумової суміші (наприклад, натуральну силіку і соснову олію) і винаходячи все нові і нові технології.

Серед іншого, це допомагає втілити в одній шині суперечливі вимоги – наприклад, під час виробництва зимової шини Nokian Hakkapeliitta R3 в гумову суміш додаються тверді органічні мікрочастинки Cryo Crystal 3. Вони імітують роботу шипів, чіпляючись за слизьке покриття (лід, укочений сніг), і забезпечують у такий спосіб краще зчеплення в критичних для фрикційної шини умовах.

Тестування також є важливою частиною процесу розробки шин

Тестування також є важливою частиною процесу розробки шин

nokiantyres.ua

Постійно еволюціонує і лінійка шипованих шин: остання модель Nokian Hakkapeliitta 9 отримала відразу два типи шипів. Перший забезпечує поздовжнє зчеплення, а другий – поперечне. Різні типи забезпечують максимальне зчеплення за будь-яких умов, і для досягнення цих характеристик інженерами Nokian Tyres була проведена серйозна робота.

Крім того, в шинах Nokian Tyres для позашляховиків реалізована технологія Aramid Sidewalls – додавання надміцних волокон араміду робить боковину шини практично невразливою перед гострими краями ям на українських дорогах. Якщо все-таки шина пошкодилася, її безкоштовно відремонтують або замінять на нову. Ця послуга називається "Розширеною гарантією" і діє тільки для преміальних моделей шин Nokian Tyres. Чи варто говорити, що заплативши більше за преміальну модель, споживач насправді економить на придбанні нових шин в разі порізу або проколу.

Дослідження й тести

Тестування також є важливою частиною процесу розробки. Для повної впевненості в тому, що шини не підведуть власника в найсуворіших умовах, Nokian Tyres проводять випробування зимових шин на полігоні в м. Івало (Фінляндія), розташованому за Полярним колом. А наступного року до лав приєднається надсучасний полігон в Іспанії, де фахівці Nokian Tyres займатимуться тестуванням літніх шин. Це тривалий і трудомісткий процес, але в підсумку шини Nokian Tyres стабільно посідають призові місця в незалежних порівняльних тестах.

Nokian Tyres проводять випробування зимових шин на полігоні в м Ивало (Фінляндія), розташованому за Полярним колом

Nokian Tyres проводять випробування зимових шин на полігоні в м Ивало (Фінляндія), розташованому за Полярним колом

nokiantyres.ua

Більш детальну інформацію про компанії Nokian Tyres і шинах Nokian ви знайдете на сайті, а також читайте наші новини на корпоративних сторінках в Facebook і Instagram.

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Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
новини авто шини Nokian Tyres
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