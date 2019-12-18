Безпека й комфорт: чому преміумшини дорожчі за моделі масового сегменту

Фахівці Nokian Tyres пропонують свої рекомендації для правильного вибору шин.

Щоразу під час придбання нового комплекту шин автолюбителі стикаються з важким вибором: якій моделі надати перевагу, щоб не переплатити, але водночас отримати якісний продукт. І якщо купуючи телефон, пару взуття або ж стіл у вітальню, покупець може оцінити абстрактну величину ефективності витрат, то в разі шин простежити залежність віддачі від кожної вкладеної гривні значно складніше, якщо взагалі можливо. Тому що один з ключових параметрів, що визначають їхню якість, – безпека.

Як правильно вибрати шини для авто nokiantyres.ua

Безпека

Саме безпека має бути найвищим пріоритетом розробників, що працюють над новими моделями шин. Причому, незалежно від того, чи будуть це шини масового, або ж преміумсегменту. Втім, в реальності виробники часто змушені свідомо економити, щоб утримати ціну продукту на конкурентному рівні.

Насамперед це стосується масового сегменту, де ціна частіше є визначальним фактором під час купівлі. Водночас шини преміумсегменту апріорі дорожчі, і в їхню вартість закладені високі витрати на процес розробки, тестування і налагодження виробництва. А отже, споживач має право очікувати, що такі шини будуть якісніші.

Їхні очікування виправдовуються: в порівняльних тестах лідирують саме преміуммоделі зимових і літніх шин. В реальній ситуації екстреного гальмування, за інших рівних умов, гальмівний шлях автомобіля на преміумшинах виявиться істотно коротшим. Що, своєю чергою, означає, що водієві або вдасться уникнути зіткнення, або мінімізувати силу удару й наслідки.

Саме безпека має бути найвищим пріоритетом розробників nokiantyres.ua

Новітні технології

Фінський виробник шин Nokian Tyres постійно інвестує в розвиток технологій, що дозволяє компанії залишатися на вістрі прогресу в справі розробки нових моделей шин. Інженери Nokian Tyres постійно вдосконалюють характеристики своєї продукції, використовуючи тільки якісні компоненти для гумової суміші (наприклад, натуральну силіку і соснову олію) і винаходячи все нові і нові технології.

Серед іншого, це допомагає втілити в одній шині суперечливі вимоги – наприклад, під час виробництва зимової шини Nokian Hakkapeliitta R3 в гумову суміш додаються тверді органічні мікрочастинки Cryo Crystal 3. Вони імітують роботу шипів, чіпляючись за слизьке покриття (лід, укочений сніг), і забезпечують у такий спосіб краще зчеплення в критичних для фрикційної шини умовах.

Тестування також є важливою частиною процесу розробки шин nokiantyres.ua

Постійно еволюціонує і лінійка шипованих шин: остання модель Nokian Hakkapeliitta 9 отримала відразу два типи шипів. Перший забезпечує поздовжнє зчеплення, а другий – поперечне. Різні типи забезпечують максимальне зчеплення за будь-яких умов, і для досягнення цих характеристик інженерами Nokian Tyres була проведена серйозна робота.

Крім того, в шинах Nokian Tyres для позашляховиків реалізована технологія Aramid Sidewalls – додавання надміцних волокон араміду робить боковину шини практично невразливою перед гострими краями ям на українських дорогах. Якщо все-таки шина пошкодилася, її безкоштовно відремонтують або замінять на нову. Ця послуга називається "Розширеною гарантією" і діє тільки для преміальних моделей шин Nokian Tyres. Чи варто говорити, що заплативши більше за преміальну модель, споживач насправді економить на придбанні нових шин в разі порізу або проколу.

Дослідження й тести

Тестування також є важливою частиною процесу розробки. Для повної впевненості в тому, що шини не підведуть власника в найсуворіших умовах, Nokian Tyres проводять випробування зимових шин на полігоні в м. Івало (Фінляндія), розташованому за Полярним колом. А наступного року до лав приєднається надсучасний полігон в Іспанії, де фахівці Nokian Tyres займатимуться тестуванням літніх шин. Це тривалий і трудомісткий процес, але в підсумку шини Nokian Tyres стабільно посідають призові місця в незалежних порівняльних тестах.

Nokian Tyres проводять випробування зимових шин на полігоні в м Ивало (Фінляндія), розташованому за Полярним колом nokiantyres.ua

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