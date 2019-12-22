Без одного колеса: у мережі показали дрифт на незграбному авто

Дріфтувати можна не тільки на високопродуктивному седані або купе, але й на малопотужному автомобілі з трьома колесами. Саме це і вирішив довести угорський автогонщик Олівер Амон.

Як з'ясував OBOZREVATEL, на своєму YouTebe каналі (однойменному, Oliver Amon) професійний дріфтер опублікував відео, в якому показав, як йому ефектно вдавалося входити у заноси на британському Reliant Rialto – смішному триколісному автомобілі потужністю 40 к.с. Причому не по звичайній, сухій дорозі, а по снігу.

До речі, саме на цій машині свого часу відомий автомобільний журналіст Джеремі Кларксон перекинувся. Але, як бачимо, не така вона вже і нестійка.

Відзначимо, що Reliant Rialto випускався з 1982 по 1997 роки. Незважаючи на свій незграбний зовнішній вигляд, автомобіль користувався гарним попитом, оскільки на ньому могли їздити підлітки, які не досягли повноліття (для керування Rialto потрібна була категорія прав В1).

Reliant Rialto

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