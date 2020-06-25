Аж подушки лопнули: нову Kia розбили відразу на виїзді з автосалону

В Індії з різницею лише у кілька днів стався ще один прикрий інцидент з новим автомобілем. На радощах покупки власник "знищив" свою машину, як тільки виїхав з автосалону.

В даному випадку сценарій події майже один в один – щасливий покупець сідає до автомобіля, виїжджає з салону, після чого від хвилювання сильно затискає газ, втрачає керування і розбиває машину. Але тільки якщо в тій події, яка сталася минулого тижня, дійовою особою був хетчбек VW Polo, то в цій – мінівен Kia Carnival.

Судячи з опублікованого відео інциденту, на пошкодження нової Кіа власнику знадобилося всього дві секунди (а ось Фольксваген перетворили на биток секунд за 10).

Що стосується завданої шкоди, вона виявилася досить істотною – крім "пом'ятої" передньої частини, у "корейця" також спрацювали подушки безпеки. А ось водій, на щастя, не постраждав.

Наслідки ДТП. Скріншот відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що як власник втопив свою розкішну Ауді під мостом.