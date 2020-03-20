Автомобілі Apple, Google і Facebook: як виглядає загроза VW і Toyota

У майбутньому не виключено, що технологічні гіганти приєднаються до розробки та випуску автомобілів. До цього безумовно є передумови.
Автовиробники вже зараз активно співпрацюють з такими компаніями, як Google і Uber. Однак розвиток технологій автономного керування і штучного інтелекту в керуючої електроніці та мультимедійних системах машин може привести до того, що співпраця переросте ву конкуренцію.
Автомобілі від техногігантів
choosemycar.com
У зв'язку з цим сайт ChooseMyCar вирішив представити, як би могли виглядати нові продукти Google, Amazon, Apple, Facebook і Uber Eats, якщо ці компанії коли-небудь зроблять крок на територію автомобільної індустрії. Приготуйтеся побачити ці машини – вони дещо далекі від звичного розуміння.
Amazon AmaBot
Автомобілі від техногігантів
choosemycar.com
Маленький автомобільчик для доставки різних товарів від Амазон. Звичайно, безпілотний – коли машина приїде на місце призначення, вона сама повідомить замовника про те, що товар доставлений.
Apple I-Drive
Автомобілі від техногігантів
choosemycar.com
Футуристичний автомобіль від "Яблука", який легко синхронізується з iPhone, MacBook, Apple Music і Apple TV. Завдяки цьому можна буде їхати, і грати/дивитися фільм одночасно.
Facebook FaceBus
Автомобілі від техногігантів
choosemycar.com
Але якщо інші техногіганти зосередяться на випуску автономних машин для міста, то Facebook зробить упор на кемпері. Щоправда, він теж буде з безпілотним керуванням.
GoogleGO
Автомобілі від техногігантів
choosemycar.com
Google вже зараз активно вкладається в безпілотні технології, так що поява такого авто було б цілком логічним. Зрештою, не відставати ж від Apple!
UberBeeps
Автомобілі від техногігантів
choosemycar.com
Саме таким може бути транспорт майбутнього для Uber Eats. UberBeeps зможе без участі водія та оператора розвозити їжу і напої, надаючи доступ до відсіку замовлень шляхом введення унікального PIN-коду. Залежно від виду замовлення "камера схову" буде охолоджуватися або нагріватися.
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