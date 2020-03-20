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20 березня • оновлено в 10:41
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Автомобілі Apple, Google і Facebook: як виглядає загроза VW і Toyota

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У майбутньому не виключено, що технологічні гіганти приєднаються до розробки та випуску автомобілів. До цього безумовно є передумови.

Автовиробники вже зараз активно співпрацюють з такими компаніями, як Google і Uber. Однак розвиток технологій автономного керування і штучного інтелекту в керуючої електроніці та мультимедійних системах машин може привести до того, що співпраця переросте ву конкуренцію.

Автомобілі від техногігантів

Автомобілі від техногігантів

choosemycar.com

У зв'язку з цим сайт ChooseMyCar вирішив представити, як би могли виглядати нові продукти Google, Amazon, Apple, Facebook і Uber Eats, якщо ці компанії коли-небудь зроблять крок на територію автомобільної індустрії. Приготуйтеся побачити ці машини – вони дещо далекі від звичного розуміння.

Amazon AmaBot

Автомобілі від техногігантів

Автомобілі від техногігантів

choosemycar.com

Маленький автомобільчик для доставки різних товарів від Амазон. Звичайно, безпілотний – коли машина приїде на місце призначення, вона сама повідомить замовника про те, що товар доставлений.

Apple I-Drive

Автомобілі від техногігантів

Автомобілі від техногігантів

choosemycar.com

Футуристичний автомобіль від "Яблука", який легко синхронізується з iPhone, MacBook, Apple Music і Apple TV. Завдяки цьому можна буде їхати, і грати/дивитися фільм одночасно.

Facebook FaceBus

Автомобілі від техногігантів

Автомобілі від техногігантів

choosemycar.com

Але якщо інші техногіганти зосередяться на випуску автономних машин для міста, то Facebook зробить упор на кемпері. Щоправда, він теж буде з безпілотним керуванням.

GoogleGO

Автомобілі від техногігантів

Автомобілі від техногігантів

choosemycar.com

Google вже зараз активно вкладається в безпілотні технології, так що поява такого авто було б цілком логічним. Зрештою, не відставати ж від Apple!

UberBeeps

Автомобілі від техногігантів

Автомобілі від техногігантів

choosemycar.com

Саме таким може бути транспорт майбутнього для Uber Eats. UberBeeps зможе без участі водія та оператора розвозити їжу і напої, надаючи доступ до відсіку замовлень шляхом введення унікального PIN-коду. Залежно від виду замовлення "камера схову" буде охолоджуватися або нагріватися.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Google Facebook Amazon нові авто фотографии
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