Автомобілі Apple, Google і Facebook: як виглядає загроза VW і Toyota

У майбутньому не виключено, що технологічні гіганти приєднаються до розробки та випуску автомобілів. До цього безумовно є передумови.

Автовиробники вже зараз активно співпрацюють з такими компаніями, як Google і Uber. Однак розвиток технологій автономного керування і штучного інтелекту в керуючої електроніці та мультимедійних системах машин може привести до того, що співпраця переросте ву конкуренцію.

Автомобілі від техногігантів choosemycar.com

У зв'язку з цим сайт ChooseMyCar вирішив представити, як би могли виглядати нові продукти Google, Amazon, Apple, Facebook і Uber Eats, якщо ці компанії коли-небудь зроблять крок на територію автомобільної індустрії. Приготуйтеся побачити ці машини – вони дещо далекі від звичного розуміння.

Amazon AmaBot

Автомобілі від техногігантів choosemycar.com

Маленький автомобільчик для доставки різних товарів від Амазон. Звичайно, безпілотний – коли машина приїде на місце призначення, вона сама повідомить замовника про те, що товар доставлений.

Apple I-Drive

Автомобілі від техногігантів choosemycar.com

Футуристичний автомобіль від "Яблука", який легко синхронізується з iPhone, MacBook, Apple Music і Apple TV. Завдяки цьому можна буде їхати, і грати/дивитися фільм одночасно.

Facebook FaceBus

Автомобілі від техногігантів choosemycar.com

Але якщо інші техногіганти зосередяться на випуску автономних машин для міста, то Facebook зробить упор на кемпері. Щоправда, він теж буде з безпілотним керуванням.

GoogleGO

Автомобілі від техногігантів choosemycar.com

Google вже зараз активно вкладається в безпілотні технології, так що поява такого авто було б цілком логічним. Зрештою, не відставати ж від Apple!

UberBeeps

Автомобілі від техногігантів choosemycar.com

Саме таким може бути транспорт майбутнього для Uber Eats. UberBeeps зможе без участі водія та оператора розвозити їжу і напої, надаючи доступ до відсіку замовлень шляхом введення унікального PIN-коду. Залежно від виду замовлення "камера схову" буде охолоджуватися або нагріватися.

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