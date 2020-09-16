Автомобіль патрульної поліції став донором для 'битка' зі США

В Україні досить незвичайним чином вдалися до ремонту битого автомобіля, придбаного США. Як мінімум одну одиницю комплектуючих він отримав від "поліцейського донора".

Фото машини опублікував користувач Facebook Олексій Павловський.

Як видно, на кросовер Mitsubishi Outlander, який знаходиться на стадії відновлення, встановили двері від кросовера Mitsubishi патрульної поліції України.

Версій про те, як двері від поліцейського авто опинилися на цивільній машині, багато, але очевидно одне – "битку" ця деталь дісталася від точно такого ж авто – поліцейського "битка".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на аукціоні в США продали "биток" з пробігом 1,3 млн км.

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