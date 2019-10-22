Американські поліцейські дбають про екологію

Поліцейський департамент Чикаго замовив 200 новеньких кросоверів Ford Police Interceptor Utility Hybrid.

Про це повідомляє прес-служба компанії. На сьогоднішній день майже дві третини поліцейських авто в США несуть марку Ford, причому приблизно половина з них – позашляховики. Чергове поповнення чекає Департамент поліції Чикаго. Дві сотні нових Ford Police Interceptor Utility Hybrid будуть оснащені гібридними силовими агрегатами.

Ford Police Interceptor Utility Hybrid media.ford.com

Гібридна версія позашляховика з 3,3-літровим мотором витрачає 9,8 л/100 км. Це на 41% менше, ніж 3,7-літрового бензинового попередника. Це дасть можливість заощадити на бензині на кожному авто щорічно від 3,5 до 5,7 тисяч доларів. Ще одним позитивним моментом є зниження шкідливих викидів в атмосферу, що особливо важливо в таких великих мегаполісах, як Чикаго.

Ford Explorer Hybrid 2020 media.ford.com

Новинка буде проводиться на заводі Форд, розташованому тут же в Чикаго. Раніше компанія інвестувала в розвиток місцевого виробничого комплексу $ 1 млрд і забезпечила 1000 додаткових робочих місць.

Ford Police Interceptor Utility створений на базі позашляховика Ford Explorer 6-го покоління, який дебютував на початку січня на автосалоні в Детройті. Автомобіль спеціально підготовлений для служби в поліції. Він істотно відрізняється від звичайного Explorer як по комплектації, так і за зовнішнім виглядом.

Ford Police Interceptor Utility Hybrid media.ford.com

У салоні поліцейської машині встановлені передні крісла, оздоблені зносостійкої тканиной, а ззаду крісла мають вінілову оббивку для легкої і простий чищення. Крім того, передня частина салону відділена від задньої протиударними панелями, які захищають поліцейських під час перевезення правопорушників.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на заводі Ford в Румунії стартувало виробництво кросовера Puma.

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