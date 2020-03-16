Американська легенда на службі ДАІ Донецька: ексклюзивне фото

У мережі опублікували рідкісне архівне фото, зроблене на вулицях Донецька. На ньому зображений Chevrolet Caprise четвертого покоління, який колись ніс службу у Державтоінспекції шахтарської столиці.

Chevrolet Caprise IV – справжня легенда американського автопрому. Крім цивільних версій, цей автомобіль активно поставлявся до департаментів поліції США нарівні з культовим Ford Crown Victoria. Але, окрім Штатів, свого часу така машина перебувала на балансі у правоохоронних структур інших країн світу (в одиничних екземплярах), серед яких була і Україна.

Chevrolet Caprise IV на службі ДАІ Донецька. 1999 рік instagram.com/ukraine.25

І та ось як-мінімум один такий "Шеви" був у ДАІ Донецька, про що свідчить фото, датоване 1999 роком. Знімок опублікував Instagram-аккаунт ukraine.25.

Chevrolet Caprise IV випускався у 1990-1996 роках. Він оснащувався восьмициліндровими двигунами об'ємом 5,7, 6,6 або 7,4 літра. wikipedia.org

Треба сказати, що такий автомобіль, вочевидь, викликав захоплення у перехожих, оскільки у переважній більшості "даішники" пересувалися в ту пору на ВАЗах та Volkswagen Passat B5. Хоча варто відзначити, що Chevrolet Caprise IV був не єдиним ексклюзивом, який мала українська Державтоінспекція: наприклад, відомо, що на балансі Департаменту ДАІ Чернігівської області перебував Ford Police Interceptor – поліцейська версія того самого Crown Victoria.

Ford Police Interceptor ДАІ Чернігівської області. 2010 рік topgir.com.ua

Ford Police Interceptor ДАІ Чернігівської області. 2010 рік topgir.com.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Латинській Америці виявили радянських мікроавтобус, який вважався назавжди втраченим.

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