Зарядки Tesla Supercharger з`являтимуться в Україні поступово

Компанія Tesla збирається встановити протягом цього року в Україні три свої швидкісні зарядні станції. Перші повинні з’явитися у перші квартали року.

Як заявив у коментарі виданню OBOZREVATEL фахівець з електромобілів Олександр Кравцов, фырмові зарядки значно покращать життя українських власників Tesla, однак, швидше за все, вони з`явалятимуться поступово, а на всі одразу.

Tesla Model 3 і Tesla Supercharger teslarati.com

“Зараз найближча “теслівська” зарядка до України знаходиться за 200 кілометрів від нашого кордону. Установка Supercharger в Україні – це хороша новина для власників Tesla в Україні. Компанія вже давно обіцяє відкриття фірмових зарядок”, –говорить Олександр Кравцов, автоексперт і СЕО компанії ElectroCars.

Інформація про це є на картах компанії Tesla. Це будуть, швидше за все, стандартні Supercharger на 120 кВт. Такі здатні одночасно заряджати від 4 до 10 електричних машин. Такий тип зарядок американський автовиробник використовує у Європі.

Tesla Supercharger teslarati.com

“Я користувався подібними. Перше, що впадає в очі, це оригінальний дизайн самої станції, дебелий пістолет і товстий кабель. Але найголовніша особливість - це надшвидке заряджання. До 90% вона заповнює акумулятор за 30-35 хвилин. Більшість зарядних станцій, які працюють в Україні, роблять це за півтори години. Крім того, для старих моделей Tesla, випущених до 2018 року, заряджання є безкоштовним”, - підкреслює Кравцов.

Місця розміщення станцій, ймовірно, залишать ті, про які через свої карти Tesla заявляла раніше, – Рівненська область, об’їзний автошлях неподалік Житомира. По третьому об’єкту інформації немає.

“Я думаю, що Tesla, відкриє поступово ці станції у нас. Не варто очікувати, що всі три запрацюють одночасно”, – говорить фахівець.

Такі станції також вперше з’являться у Литві, Латвії, Естонії, Ісландії і Росії. Загалом Tesla за всі роки роботи відкрила більше 1400 Supercharger.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Мережі з`явилося перше зображення нової Tesla Model S. Щоправда, неофеційне.

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