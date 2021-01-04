Компанія Fisker показала перший тизер свого електропікапа

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
1,6 т.
Компанія Fisker показала перший тизер свого електропікапа

Американська компанія Fisker планує найближчим часом презентувати свій перший електричний пікап.

Зображення новинки представив на своїй сторінці у LinkedIn керівник компанії Генрік Фіскер.

Тизер нового пікапа від компанії Fisker

Інформація про плани щодо створення електричного пікапа вперше з'явилася у лютому минулого року. Тоді Фіскер опублікував у своєму твіттері тизер новинки під назвою Alaska. Зовнішній вигляд нового пікапа став ще більш експресивним, порівняно з попередником. Він складе конкуренцію не менш екстравагантним моделям пікапів Bollinger, Hummer, Rivian, а також Tesla.

Зображення Fisker Alaska з Твіттера Генріка Фіскер

Компанія Фіскер має намір поборотися за гаманці покупців електромобілів. Влітку минулого року Fisker поділився планами щодо створення електричного кросовера Ocean. Новинка покликана скласти конкуренцію Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC та Tesla Model X. Творці обіцяють забезпечити автомобіль двома тяговими електромоторами та потужною батареєю на 80 кВтг. Серед цікавих особливостей моделі Ocean – наявність сонячних панелей на даху, які дозволяють накопичити енергію за рік на подолання додатково до 1600 км.

Кросовер Fisker Ocean представили 2020 року

Крім кросовера та пікапа в компанії планують до 2025 року запропонувати широку гаму моделей на електротязі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електричний пікап Rivian R1T зробив заїзд через пустелю без підзарядки, а компанія Bollinger показала передсерійні електричні всюдиходи В1 та В2.

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