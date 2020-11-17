Електромобіль Honda е став 'Автомобілем року' в Німеччині

Міський електричний гетчбек Honda е переміг у престижному конкурсі "Автомобіль року" в Німеччині.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Вперше за всю історію проведення конкурсу головний приз отримав автомобіль японського бренду.

Революційний електрокар поповнив колекцію нагород. Крім головного призу, Honda е також завоювала перемогу в "екологічній" категорії конкурсу New Energy. Раніше автомобіль відзначили журналісти спеціалізованих британських видань Autocar і News International, італійського Quattroruote, а дизайнери присудили автомобілю престижний приз Red Dot Design Award.

Нагадаємо, що електромобіль був офіційно представлений рік тому на автошоу у Франкфурті. Він належить до категорії субкомпактних міських гетчбеків. Його довжина становить близько 3,9 метра, а в салоні передбачено 4 місця – для водія і трьох його супутників.

Під час його створення дизайнери черпали натхнення в образі першого покоління Honda Civic, який дебютував у 1972 році.

Honda e оснащується електромотором потужністю 100 кВт (136 к.с.) або 113 кВт (154 к.с.), а його крутний момент досягає 315 Нм. Живлення для нього забезпечує літій-іонна батарея енергоємністю 35,5 кВтг, яка дозволяє подолати без зупинки дистанцію близько 222 км зі швидкістю до 145 км/год.

Цікавою особливістю автомобіля є відсутність звичних дзеркал заднього виду, на зміну яким прийшли мініатюрні відеокамери. Крім того, це перший у світі серійний автомобіль, у якого всю довжину приладової панелі займають цифрові екрани. Два по краях використовуються для виведення "картинки" від камер заднього виду, для водія призначена цифрова шкала приладів, а здвоєний сенсорний екран по центру використовується для управління допоміжними функціями і мультимедійною системою. Вартість автомобіля в Німеччині стартує з позначки 32997 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Honda презентує на автошоу в Гуанчжоу новий електричний кросовер.