Новий 'горбатий' ЗАЗ і вживані авто за 200 євро – головне за тиждень

Новий "горбатий" Запорожець, авто за 200 євро, казус з водійським посвідченням і проблеми з паркуванням – найцікавіше і незвичайне за тиждень від AutoOboz.

У мережі показали зображення нового ЗАЗ-965, який є реінкарнацією знаменитого "горбатого" Запорожця. Цікаво, що бюджетний гетчбек перетворився на компактний кросовер.

Ринок вживаних авто в Україні знаходиться в поганому стані через високі ціни. Тому багато хто звертається до німецьких майданчиків. Там можна знайти машини дешевше 200 євро.

У Німеччині можна купити робоче авто дешевше 200 євро.

Американка Джейд Додд в штаті Теннессі (США) звернулася до сервісного центру для оновлення водійського посвідчення. Їй видали документ з фотографією стільця.

Сучасні двигуни здебільшого розраховані на ресурс в 400 000 км пробігу. Однак серед автомобільних "сердець" є справжні довгожителі – мотори, які можуть проїхати навіть понад 500 000 км.

9 автомобільних двигунів, які служать понад 500 000 км. Фото: Car and Driver

У соцмережі Facebook з'явилося фото з незвичайним "паркуванням" BMW 3-Series. Якимось чином водієві вдалося "загнати" своє авто на бетонні півсфери.

В Україні показали відновлений тягач "Комінтерн", який виробляли на Харківському паровозобудівному заводі в 1934-1940 роках.

Двигун тягача об'ємом 15,1 л видає всього 131 к.с. Фото: firstgear.ua

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