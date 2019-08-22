З'явилася реакція Зеленського на ідею повернення Росії в G8

Відродження членства Росії в G8 можливе тільки за умови повернення Україною окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі і звільнення українських політв'язнів і моряків.
Такі умови висунув президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook. За його словами, з березня 2014 роки нічого не змінилося.
"Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі і звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високою дипломатії", – підкреслив глава держави .
Зеленський відреагував на ідею про повернення Росії в G8
Крім того, він подякував країнам, які "послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності і суверенітету".
Нагадаємо, напередодні українські користувачі висловили розчарування тим, що Зеленський ніяк не прокоментував ідею повернення Росії в G8.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.
Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімацію" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".
Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
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