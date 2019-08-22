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З'явилася реакція Зеленського на ідею повернення Росії в G8

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Відродження членства Росії в G8 можливе тільки за умови повернення Україною окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі і звільнення українських політв'язнів і моряків.

Такі умови висунув президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Facebook. За його словами, з березня 2014 роки нічого не змінилося.

"Повернення окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі і звільнення понад 100 політичних в'язнів і українських моряків, яких утримує Кремль, буде справжнім серйозним сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високою дипломатії", – підкреслив глава держави .

Зеленський відреагував на ідею про повернення Росії в G8

Зеленський відреагував на ідею про повернення Росії в G8

Крім того, він подякував країнам, які "послідовно підтримують Україну у відстоюванні нашої територіальної цілісності і суверенітету".

Нагадаємо, напередодні українські користувачі висловили розчарування тим, що Зеленський ніяк не прокоментував ідею повернення Росії в G8.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

  • Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімацію" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

  • У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

  • Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Санкції проти Росії
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
А тем временем весьмирснами выдал очередной подсрачник укроинству:Польский ресторан в городе Гдыня отказался брать на работу граждан Украины, объявлении было сказано, что ресторан находится в поиске шеф-повара, однако также в объявлении была просьба не обращаться "никаким украинцам или другим подобным" trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,25108316,haniebne-slowa-wojciech-sczczurek-potepil-ksenofobiczne-ogloszenie.html?disableRedirects=true
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
"будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии"" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Он слабоумный у вас?Россия участник G20, где можно обсудить гораздо больший спектр вопросов, ведь помимо стран восьмерки там присутствуют страны БРИКС и другие.Проще говоря, G8 России нафиг не уперлась
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы....всем уже неинтересно ваше мнение о том как вам жить...Всё решает Путин...Всё как он скажет так вы и будете сопеть))))
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