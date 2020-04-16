Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

У США заявили, що перша в світі людина, яка заразилася коронавірусом, працювала нібито не на ринку морепродуктів, а в лабораторії Інституту вірусології в китайському місті Ухань, де і почалася пандемія.

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На такій версії наполягли в матеріалі Fox News, пославшись на "численні джерела, які знайомі з деталями ранніх дій уряду Китаю і бачили відповідні документи".

Американський телеканал розкрив теорію походження вірусу, згідно з якою спочатку SARS-CoV-2 передався від кажана співробітнику лабораторії, який пізніше поширив інфекцію серед населення міста.

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За словами джерел, коронавірус нібито був створений у лабораторії не як біологічна зброя, а заради демонстрації видатних результатів у дослідженнях вірусів китайськими вченими.

У США також продовжили наполягати, що Китай здійснив "найдорожчу операцію із приховання доказів в історії". Так, вони вказують на те, що на ринку морепродуктів в Ухані нібито не продавалися кажани – і інформація про ринок як осередок розповсюдження епідемії нібито повинна була відвести підозру від лабораторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розвідка США заявила, що докази вказують на природний характер коронавірусу.

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