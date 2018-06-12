Зустріч, яка змінить світ? Про що домовилися Трамп і Кім Чен Ин

12 червня 2018 року в Сінгапурі в готелі Capella Hotel Singapore, розташованому на острові Сентоса, сталася історична зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Основна тема саміту - ядерне роззброєння КНДР і зменшення напруги у відносинах між державами.

Переговорам передувала безліч скандалів, більше того, вони були на межі зриву. Але бажання лідерів двох країн провести зустріч, яка "змінить світ", а також колосальна робота дипломатів призвели до того, що Трамп і Кім Чен Ин все ж потиснули один одному руки. Що змінить довгоочікувана зустріч для ситуації світі - читайте наOBOZREVATEL.

Як все починалося

Інформація про можливу зустріч президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина вперше з'явилася в квітні 2018 року.

Держсекретар США Майк Помпео і Лідер КНДР Кім Чен Ин

Пізніше тоді ще кандидат на пост держсекретаря США Майка Помпео повідомив, що за підсумками переговорів Кім Чен Ин готовий представити план, який допоможе досягти денуклеаризації КНДР.

Лідери обох країн були налаштовані вкрай оптимістично, більш того, 27 квітня відбулася не менше довгоочікувана зустріч лідерів Північної і Південної Кореї. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який перейшов через військово-демаркаційну лінію на територію Південної Кореї в прикордонному пункті Пханмунджом. Ця зустріч стала першою за одинадцять років.

Світове співтовариство визнало, що такий крок призведе до кардинальних змін у відносинах між Північчю і Півднем Кореї.

Лідери КНДР і Південної Кореї Кім Чен Ин і Мун Чже Ін

За підсумками переговорів було підписано спільну декларацію про те, що Північ і Південь будуть домагатися повного і всеосяжного поліпшення і розвитку відносин - і тим самим наближати майбутнє спільне процвітання і возз'єднання. Також в декларації сказано, що Південь і Північ будуть докладати спільних зусиль для зниження гострої військової напруженості на Корейському півострові і практичного скорочення загрози війни.

Як уточнюється в документі, КНДР і Республіка Корея відновлять діалог по лінії Червоного Хреста і обміну між розділеними родинами на Півдні і Півночі. Вони також візьмуть реальні заходи для з'єднання залізниць двох країн.

Зустріч пройшла в досить дружній обстановці, Мун Чже Ін і Кім Чен Ин разом визнали, що Північна і Південна частини півострова повинні прийти до довгоочікуваного миру, а Кім навіть закликав колегу до більш частих зустрічей.

Що пішло не так

Не минуло й місяця після закликів Муна і Кіма зберегти мир між двома Кореями, як вже 15 травня стало відомо, що влада КНДР скасували заплановану на наступний день зустріч на високому рівні з представниками Сеула.

Причиною скасування стали спільні маневри, проведені збройними силами США і Південної Кореї.

Крім того, Пхеньян пригрозив зривом переговорів між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином, призначені на 12 червня в Сінгапурі через незгоду з вимогами влади США від Північної Кореї в односторонньому порядку відмовитися від ядерної зброї.

Кім Чен Ин

24 травня Президент США Дональд Трамп направив північнокорейському лідеру Кім Чен Ину лист, в якому відмовився від проведення саміту в Сінгапурі.

Примітно, що за кілька годин до заяви Трампа в КНДР в рамках денуклеаризації демонтували єдиний в країні полігон для підземних ядерних випробувань Пхунгері.

Незважаючи на гучну заяву, вже через кілька днів, 26 травня, Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Twitter про "продуктивні переговори" з КНДР з приводу саміту.

Дональд Трамп

У той же день відбулася несподівана зустріч між Мун Чже і Кім Чен Ином в прикордонній зоні, яка стала вже другою за місяць. Вона заздалегідь не анонсувалася і пройшла на тлі спроб дипломатів домовитися про проведення скасованої зустрічі Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.

Вже на наступний день, 27 травня, після зустрічі зі своїм південнокорейським колегою, Кім заявив, що твердо має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, незважаючи на те, що той вирішив скасувати переговори. Хоча глава МЗС КНДР Лі Ен Хо трохи раніше заявив, що що "відкритий лист", яке передали Ину - це "повна неповага".

1 червня в Білому домі відбулися переговори Дональда Трампа з віце-прем'єр-міністром КНДР Кім Ен Чхоль, який доставив особисте послання північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Після переговорів президент США запевнив, що зустріч, призначена в Сінгапурі на 12 червня відбудеться.

Президент США перебував у гарному настрої і заявив, про свої очікування від зустрічі з лідером КНДР, сказавши, що вони "будуть успішними".

Історична зустріч у Сінгапурі

На самому початку зустрічі глави держав потиснули один одному руку, а Трамп висловив надію, що вони будуть "надзвичайно успішними", а США і КНДР "чекають приголомшливі взаємини".

Як і планувалося, Трамп і Ин провели зустріч тет-а-тет, яка тривала 38 хвилин. Сторони обговорювали ядерне роззброєння Північної Кореї і налагодження відносин.

Після неї Трамп розповів "про дуже, дуже хорошу бесіду" і про "проблеми, яку їм треба буде розв'язати", а Кім, в свою чергу, заявив про бажання "тісно співпрацювати з американським колегою".

Кім Чен Ин і Дональд Трамп

Далі лідери відправилися на переговори в розширеному форматі. Після закінчення саміту в розширеному складі Трамп і Кім Чен Ин вийшли, посміхаючись, і ще раз потисли один одному руки.

За підсумками зустрічі було підписано угоду про визнання досягнутого на саміті прогресу, чотирма ключовими пунктами якого стали:

- заяви сторін про готовність до "нових відносин" між США і КНДР;

- об'єднання зусиль США і КНДР для встановлення міцного мирного режиму на Корейському півострові;

- зобов'язання КНДР докласти зусиль для повної денуклеаризації Корейського півострова - при черговому підтвердженні Декларації від 27 квітня 2018 року, підписаної в Панмунджоне (між лідерами КНДР і Південної Кореї, - ред.);

- зобов'язання Сполучених Штатів і КНДР проводити роботи з пошуку останків військовополонених, включаючи негайну репатріацію тих, кого вже ідентифікували.

підписання угоди

Незважаючи на те, що зустріч лідерів КНДР і США за всіма оцінками пройшла успішно і дає старт відлизі у відносинах між країнами, Трамп явно не поспішає в повній мірі довіряти північнокорейському колезі. В ході брифінгу за результатами візиту в Сінгапур президент США заявив, що санкції проти КНДР залишаються в силі. Також Америка не буде зменшувати чисельність своїх військ в Південній Кореї.

Новини Лідер КНДР зробив таємне пропозицію Трампу

Чи було це домовлено заздалегідь, і як на такі заяви відреагує Північна Корея невідомо, але те, що даний саміт вже увійде в історію - факт.

Які ж наслідків чекати світу від цих переговорів, стане зрозуміло вже зовсім скоро.