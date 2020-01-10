Щоб не було, як із МН17: Зеркаль закликала Україну тиснути на Іран

Колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль закликала Україну, не втрачаючи часу, тиснути на Іран, щоб домогтися повного розслідування катастрофи літака Boeing під Тегераном.

Своєю думкою вона поділилася на сторінці в Facebook, відреагувавши на численні заяви щодо трагедії.

"Розуміючи всю складність ситуації і маючи досвід трагедії МН17 і її розслідування, можу сказати, що дуже важливо не втратити час і вже зараз задіяти всі можливі інструменти, передбачені міжнародним правом, а також робочі контакти з партнерами", – підкреслила вона.

Зеркаль закликала Україну тиснути на Іран lb.ua

За словами Зеркаль, це особливо важливо в ситуації, коггда США, Канада і Нідерланди вже публічно визнали наявність даних про збивання літака ракетою.

Вона розповіла, як повинна діяти Україна: "Логічним і оптимальним варіантом було б залучити максимальну підтримку партнерів і разом змусити Іран передати відповідно до вимог Чиказької конвенції проведення технічного розслідування іншій країні, яка користується беззаперечним світовим авторитетом".

Зеркаль наголосила, що такою країною не може вважатися Росія.

У разі якщо, цього зробити не вдасться, за її словами, Україна повинна разом з міжнародними партнерами тиснути на Іран, щоб вони офіційно залучили до розслідування і інші країни, крім України, і надали їм відповідний статус і доступ до всіх матеріалів.

"Найменше, що ми можемо зробити – самі залучити кращих експертів і включити їх в групи розслідування "за квотою" України", – додала вона.

"Не дивлячись на численну підтримку наших партнерів, яку вони озвучували останніми днями, ми повинні прагнути саме до першого сценарію", – резюмувала дипломатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що американська сторона передала Україні важливі дані, необхідні для розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив сумніви в тому, що літак зазнав аварії через технічні неполадки.

У свою чергу Іран надав Україні і США попередню доповідь про катастрофу. За їхніми даними, пожежа на борту спалахнула до падіння, а при зіткненні з землею трапився вибух.

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Майк Помпео провели телефонну розмову і домовилися про співпрацю в розслідуванні трагедії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал