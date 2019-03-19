|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Земля пласка!" У мережі висміяли шкільні знання топ-чиновника Путіна

1.8тЧитати матеріал російською

У мережі висміяли висловлювання міністра оборони РФ Сергія Шойгу про шкільну освіту.

Як повідомив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, Шойгу закликав вчити дітей за радянськими підручниками.

"Різних поглядів бути не повинно! Це не історія! Волга впадає в Каспійське море, за Уралом розташована Азія – які тут можуть бути думки? Для прикладу можна взяти підручники СРСР. Ми за ними вчилися і багато чого досягли", – розповів міністр про російські підручники з географії.

Новини
Шойгу протягнув зятя на вагому посаду в РФ: чим він відомий

У мережі посміялися над такою заявою путінського чиновника.

"А товариш Шойгу абсолютно переконаний, що він і його "товариші" "багато чого досягли" через навчання за радянськими підручниками? Є підозра, що секрет їхнього успіху і благополуччя дещо в іншому", "А Земля пласка", "Він і в географії плаває. На його думку, територія Сирії у 5 разів більша, ніж реальний розмір","Більшість тих, хто навчався за радянськими підручниками, домоглися пенсії в розмірі 12 тисяч рублів і прострочення зі смітника на задньому дворі супермаркету", "Якщо Держдума прийме закон, що Волга впадає в море Лаптєвих, так воно і буде, а всіх, хто почне розпускати фейки про Каспійське море, каратимуть","У кого не чиста совість, той і переписує історію","Шойгу жодного дня в армії не відслужив, міністр оборони і генерал армії, тепер ось ще й географ знатний! А чого домігся ти?" – йдеться в повідомленні.

"Земля пласка!" У мережі висміяли шкільні знання топ-чиновника Путіна

Скріншот

"Земля пласка!" У мережі висміяли шкільні знання топ-чиновника Путіна

Скріншот

"Земля пласка!" У мережі висміяли шкільні знання топ-чиновника Путіна

Скріншот

"Земля пласка!" У мережі висміяли шкільні знання топ-чиновника Путіна

Скріншот

Сергій Шойгу та Володимир Путін

Сергій Шойгу та Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Сергій Шойгу
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Главный лозунг кацапии на сегодня: Даёшь все в зад!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
А никто и не говорил что тупорылые бандеры способны юморить))) Такое вот убогое это одноклеточное - бандера)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки