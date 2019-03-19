"Земля пласка!" У мережі висміяли шкільні знання топ-чиновника Путіна

У мережі висміяли висловлювання міністра оборони РФ Сергія Шойгу про шкільну освіту.

Як повідомив у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, Шойгу закликав вчити дітей за радянськими підручниками.

"Різних поглядів бути не повинно! Це не історія! Волга впадає в Каспійське море, за Уралом розташована Азія – які тут можуть бути думки? Для прикладу можна взяти підручники СРСР. Ми за ними вчилися і багато чого досягли", – розповів міністр про російські підручники з географії.

У мережі посміялися над такою заявою путінського чиновника.

"А товариш Шойгу абсолютно переконаний, що він і його "товариші" "багато чого досягли" через навчання за радянськими підручниками? Є підозра, що секрет їхнього успіху і благополуччя дещо в іншому", "А Земля пласка", "Він і в географії плаває. На його думку, територія Сирії у 5 разів більша, ніж реальний розмір","Більшість тих, хто навчався за радянськими підручниками, домоглися пенсії в розмірі 12 тисяч рублів і прострочення зі смітника на задньому дворі супермаркету", "Якщо Держдума прийме закон, що Волга впадає в море Лаптєвих, так воно і буде, а всіх, хто почне розпускати фейки про Каспійське море, каратимуть","У кого не чиста совість, той і переписує історію","Шойгу жодного дня в армії не відслужив, міністр оборони і генерал армії, тепер ось ще й географ знатний! А чого домігся ти?" – йдеться в повідомленні.

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Сергій Шойгу та Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ.

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