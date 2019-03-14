|Курйози
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

"Російській людині приховувати нічого": мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ

507Читати матеріал російською

У мережі висміяли абсурдну ідею "боротьби з гомосексуалізмом" в армії Росії.

Так, на Facebook-сторінці "РаиссяТудей" повідомляється, що уряд країни має намір заборонити ставити двері на туалетні кабінки в казармах.

Таку ініціативу нібито озвучив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. В "РаиссяТудей" пожартували, що двері в туалетах, очевидно, придумали на Заході, що й не сподобалося росіянам.

Новини
"Якась ганьба": мережу розлютило публічне зізнання у любові Путіну
"Російській людині приховувати нічого": мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ

facebook.com/roissyatuday

"Тоді потрібно заборонити чоловікам спати в одній казармі, а то раптом що", "Перегородки теж треба було б прибрати, щоб напевно!" "А ще ставити камеру внизу в унітаз і процес транслювати", "Православно сидять", "Російській людині приховувати нічого", — пишуть у коментарях.

"Російській людині приховувати нічого": мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ
"Російській людині приховувати нічого": мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ
"Російській людині приховувати нічого": мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ
"Російській людині приховувати нічого": мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ
"Російській людині приховувати нічого": мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ
"Російській людині приховувати нічого": мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін осоромився розповіддю про "півника", виступаючи на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців.

Раніше користувачі мережі висміяли нововведення, яке з'явилося в конструкції російського танка "Армата" — його обладнали туалетом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Сергій Шойгу
Місце
Росія
Тег
курйоз
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки