"Російській людині приховувати нічого": мережу розсмішила "туалетна" ініціатива в РФ

У мережі висміяли абсурдну ідею "боротьби з гомосексуалізмом" в армії Росії.

Так, на Facebook-сторінці "РаиссяТудей" повідомляється, що уряд країни має намір заборонити ставити двері на туалетні кабінки в казармах.

Таку ініціативу нібито озвучив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. В "РаиссяТудей" пожартували, що двері в туалетах, очевидно, придумали на Заході, що й не сподобалося росіянам.

facebook.com/roissyatuday

"Тоді потрібно заборонити чоловікам спати в одній казармі, а то раптом що", "Перегородки теж треба було б прибрати, щоб напевно!" "А ще ставити камеру внизу в унітаз і процес транслювати", "Православно сидять", "Російській людині приховувати нічого", — пишуть у коментарях.

Ілюстрація pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін осоромився розповіддю про "півника", виступаючи на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців.

Раніше користувачі мережі висміяли нововведення, яке з'явилося в конструкції російського танка "Армата" — його обладнали туалетом.

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