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17 вересня • оновлено в 10:32
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"Зеленський — серйозний партнер!" В ОБСЄ розкрили обіцянки Путіна

1.1т Читати матеріал російською

Росія готова після обміну на подальші кроки для досягнення миру на Донбасі.

Таку думку висловив глава ОБСЄ Мирослав Лайчак в інтерв'ю "ВВС Україна". "Щоразу, коли я зустрічався з моїми партнерами в Москві, ті завжди повторювали, що вони готові, але їм не вистачає серйозного партнера з української сторони", – підкреслив він.

Водночас Лайчак запевнив: президент України Володимир Зеленський показав, що він – дійсно серйозний партнер.

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"Він збирається виконати ті обіцянки, які дав під час передвиборчої кампанії, і ми бачимо перші результати. Найбільш помітним актом був обмін військовополоненими, але є і багато інших речей, наприклад, реконструкція мосту в Станиці Луганській. І відчувається поліпшення атмосфери", – обнадіяв глава ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними російських ЗМІ, президенти Росії Володимир Путін і України Володимир Зеленський можуть зустрітися вже в жовтні – на саміті в "нормандському форматі".

Раніше Зеленський заявив, що головними темами обговорення "нормандської четвірки" повинні стати такі питання, як повний обмін полоненими, розведення військ уздовж всієї лінії вогню на Донбасі і проведення там виборів після виконання цієї вимоги.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Мирослав Лайчак
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Йому не серйозний партнер потрібен, а просто знатний лизун, який здасть країну
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