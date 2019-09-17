"Зеленський — серйозний партнер!" В ОБСЄ розкрили обіцянки Путіна

Росія готова після обміну на подальші кроки для досягнення миру на Донбасі.

Таку думку висловив глава ОБСЄ Мирослав Лайчак в інтерв'ю "ВВС Україна". "Щоразу, коли я зустрічався з моїми партнерами в Москві, ті завжди повторювали, що вони готові, але їм не вистачає серйозного партнера з української сторони", – підкреслив він.

Водночас Лайчак запевнив: президент України Володимир Зеленський показав, що він – дійсно серйозний партнер.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

"Він збирається виконати ті обіцянки, які дав під час передвиборчої кампанії, і ми бачимо перші результати. Найбільш помітним актом був обмін військовополоненими, але є і багато інших речей, наприклад, реконструкція мосту в Станиці Луганській. І відчувається поліпшення атмосфери", – обнадіяв глава ОБСЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними російських ЗМІ, президенти Росії Володимир Путін і України Володимир Зеленський можуть зустрітися вже в жовтні – на саміті в "нормандському форматі".

Раніше Зеленський заявив, що головними темами обговорення "нормандської четвірки" повинні стати такі питання, як повний обмін полоненими, розведення військ уздовж всієї лінії вогню на Донбасі і проведення там виборів після виконання цієї вимоги.

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