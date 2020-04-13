Заразити молодь: лікар з Німеччини озвучив радикальний спосіб проти коронавірусу

Провідний німецький епідеміолог, професор Александр Кекуле виступив з пропозицією послабити карантин і дозволити молодим людям вийти на роботу, попередньо заразивши їх коронавірусом.

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Як пише The Telegraph, лікар вважає, що вакцина від COVID-19 з'явиться в кращому випадку через 6 місяців, може навіть ближче до року, а з карантину потрібно виходити негайно.

Александр Кекуле

Кекуле склав поетапний план виходу з карантину з трьох пунктів.

1. Люди похилого віку і ті, у кого є супутні хронічні захворювання, мають залишатися в ізоляції.

"Ми повинні переконати їх залишатися вдома. Якщо все-таки вони хочуть вийти на вулицю, добре, але тоді їм потрібно носити маски медичного стандарту FFP", – заявив він.

2. Необхідно перейти від соціального дистанціювання до "інтелектуального".

"Нам потрібно адаптувати дистанцію до ситуації. Наприклад, касир в касі супермаркету буде піддаватися зараженню протягом всього дня, тому йому потрібно носити маску і слідувати відповідним заходам гігієни. Таксист повинен просто навчитися не чіпати своє обличчя після дій з грошима", – сказав епідеміолог.

3. Слід спеціально заразити коронавірусом молоде населення Німеччини.

"Ті, хто молодше 50 років, навряд чи помруть або серйозно захворіють від коронавірусу. Ми повинні дозволити їм заразитися, щоб вони могли виробити імунітет", – запропонував Кекуле.

За його словами, діти піддаються найменшому ризику, тому в першу чергу з карантину потрібно вивести школи і дитячі садки, за прикладом Данії, де навчальний процес поновлюється з середини квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вік більшості хворих на коронавірус становить 20-50 років, оскільки саме дана вікова група більше всіх подорожувала по уражених країнах або перебувала там на заробітках.

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