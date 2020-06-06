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6 червня • оновлено в 07:57
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Заразилося близько 7 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 6 червня. Постійно оновлюється

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Станом на суботу, 6 червня, кількість заражених коронавірусом в Україні та світі становить майже 7 млн. За останню добу статистика зросла на 130 тисяч інфікованих.

Найбільше смертей зафіксували в Бразилії – 30 136 випадків. Президент країни Жаір Болсонару заявив про плани залишити Всесвітню організацію охорони здоров'я слідом за США.

OBOZREVATEL постійно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Заразилося близько 7 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 6 червня. Постійно оновлюється
Заразилося близько 7 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 6 червня. Постійно оновлюється

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 25 964 особи. Померли 762 пацієнта, одужали 11 372.

  • Країнами-лідерами за кількістю хворих залишаються США (більше 1,9 млн), Бразилія (більш 646 тис.) і Росія (більше 449 тис.).

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що країна пройшла через пандемію коронавірусу.

  • Тим часом у Китаї виявили три нових випадки активної форми COVID-19. Всі пацієнти недавно приїхали з-за кордону.

Заразилося близько 7 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 6 червня. Постійно оновлюється
Заразилося близько 7 млн по всьому світу: статистика щодо коронавірусу на 6 червня. Постійно оновлюється

Головне за 6 червня:

7:45 – Президент Бразилії Жаір Болсонару заявив про плани країни покинути Всесвітню організацію охорони здоров'я слідом за США, повідомляє Reuters. Він заявив, що ВООЗ має почати працювати без ідеологічного підгрунтя, в іншому випадку Бразилія покине організацію.

06:50 – Епідемія коронавірусу в Україні йде на спад, але наступні 10 днів вирішальні. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів віце-президент Національної академії наук України Анатолій Загородній.

01:50 – У Черкасах в результаті ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією COVID-19, помер 34-річний священнослужитель. Також в області зафіксовано 16 нових випадків захворювання.

01:30 – У Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що ці влітку не варто відкривати дитячі табори, краще почекати, поки епідеміологічна ситуація стабілізується.

00:55 – Всесвітня організація охорони здоров'я дала нові рекомендації по носінню масок під час пандемії коронавірусу.

00:19 – Посольство України в США з 9 червня відновить прийом громадян з консульських питань. Проводиться він буде тільки за попереднім записом за паспортними, нотаріальним та питанням громадянства.

00:10 – У Москві померли ще 58 осіб з коронавірусом, загальна кількість летальних випадків в місті досягла 2 864, повідомив оперативний штаб.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,7 млн осіб, загинули – 394 тисяч.

  • Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

  • Іран першим у світі повідомив про другу хвилю коронавірусу – число хворих досягло нового рекорду.

  • Вчені виявили, що люди з високим тиском частіше вмирають від COVID-19.

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