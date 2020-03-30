Новий китайський коронавірус, крім особливо підступної пневмонії, зараження якою не дає універсальної клінічної картини, найчастіше проявляється ще й недугами різного ступеня тяжкості, враховуючи майже непомітні й такі, які передбачають летальний результат.

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Водночас COVID-19 часто порівнюють із грипом або застудою. Однак 51-річна британка Луїза Кац, яка підхопила вірус разом із чоловіком під час відпустки в Італії, розповіла, що захворювання може проявлятися зовсім по-іншому, передає Express.

За словами жінки, яка працює викладачем психології в університеті Дербі, коли вона захворіла, то спершу навіть не помітила ніяких симптомів. У лютому подружжя вирушило на Венеціанський карнавал, там вони провели чотири дні. Пізніше було оголошено, що Італія стала найбільш постраждалим від нової пандемії європейським регіоном. Британці покинули його і декілька днів після повернення додому ще почувалися добре.

Заражена коронавіруом британка розповіла про страшні муки

"Симптомів не було протягом тижня. У мене виник біль у горлі, але дуже легкий, я навіть не стала приймати ліки. Але потім наш стан різко погіршився. У мене почалися болі, які посилювалися. Я відчувала їх у руках і ногах. У якийсь момент вони стали боліти дуже сильно. Найважчими були відчуття в литках – цей біль я б назвала жахливим, сповненим мук. Моя температура піднялася до 39 градусів за Цельсієм і періодично посилювалася", – згадує про пережите Луїза.

Вона підкреслила, що у її чоловіка коронввірус проявився інакше. Зокрема, він страждав від лихоманки і сильно пітнів. Також скаржився на дискомфорт у горлі, але водночас таких тілесних болів, як дружина, не відчував.

Кац зазначила, що зараження COVID-19, за її відчуттями, викликає набагато важчий стан, ніж відомі респіраторні інфекції.

"Це не схоже на застуду або грип, коли ви починаєте приходити в норму через декілька днів. Коронавірус викликає почуття, що хвороба знищує вас, і ви страждаєте так, як ніколи ще не страждали", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами вірусолога компанії Novavax Грегорі Гленна, який розробляє вакцину від COVID-19, коронавірус передбачає серйозніші профілактичні заходи, ніж грип, оскільки у людей поки що немає імунітету до цього захворювання.

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