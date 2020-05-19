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19 травня • оновлено в 22:13
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Закрито 5 мільйонів: у Китаї триває блокування міст, куди повернувся COVID-19

  • У китайських містах Цзілінь і Шулань знову виявили COVID-19 – його підтвердили вже у 39 осіб.

  • З 13 травня обидва міста повністю закриті.

  • Там заборонено виходити на вулицю, закриті магазини, а людей масово тестують.

5.1т
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У Китаї все ще тривають обмежувальні заходи для п'яти мільйонів осіб, які живуть у містах Цзілінь і Шулань.

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Як повідомляє DailyMail, коронавірус продовжує поширюватися територією однойменної провінції Цзілінь – зараз там зареєстровано 39 нових випадків зараження. У містах Цзілінь і Шулань визначили ступінь НС як "високий ризик" і вводять нові обмеження.

Так, у регіоні дві лікарні вже перепрофілювали в COVID-центри, а медпрацівники проводять масове тестування жителів. У містах не працює громадський транспорт, заборонено залишати житлові комплекси, а всю їжу їм передають за допомогою спецдоставок. У місті Цзіньлін навіть повністю заблокували район Фенман, який є осередком зараження.

У Китаї триває блокування міст, куди повернувся COVID-19

У Китаї триває блокування міст, куди повернувся COVID-19

DailyMail

У Китаї триває блокування міст, куди повернувся COVID-19

У Китаї триває блокування міст, куди повернувся COVID-19

DailyMail

У Китаї триває блокування міст, куди повернувся COVID-19

У Китаї триває блокування міст, куди повернувся COVID-19

DailyMail

У передмісті, де інфекції немає, жителям дозволено відправляти одного з членів сім'ї за покупками, але тільки раз у два дні і не більше, ніж на дві години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, локдаун у цих містах ввели 13 травня – тоді вірус підтвердили у 21 особи.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
вірус
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