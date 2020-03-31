За 5 хвилин! У США оголосили про початок застосування високоточних тестів на коронавірус

У клініки США вже у середу, 1 квітня, поставлять нещодавно затверджений п'ятихвилинний тест на коронавірус компанії Abbott Laboratories.

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Компанія з медичних виробів, що базується в штаті Іллінойс, отримала схвалення від Агентства харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA) ще два тижні тому за дозволом на екстрене використання, повідомляє DailyMail.

Офіс компанії Abbott DailyMail

"Це істотний стрибок вперед", – заявив Джон Фрелс, віце-президент з досліджень і розробок в Abbott в інтерв'ю Reuters.

Чиновники компанії кажуть, що тест можна використовувати в будь-якому місці, включаючи лікарні, клініку невідкладної допомоги та навіть лікарські кабінети.

"Ви можете отримати позитивний результат за п'ять хвилин, а негативний результат – за 13 хвилин. Ви можете зайти в клініку і буквально отримати результати, поки ви там", – сказав Фрелс.

Новий тест на коронавірус DailyMail

В планах у компанії збільшити виробництво до 50 000 тестів, відомих як ID NOW COVID-19, в день.

Президент США Дональд Трамп, презентуючи новинку у понеділок, 30 березня, назвав тест "високоточним". Він повідомив, що FDA затвердила новий тест компанії Abbott всього за чотири тижні на відміну від звичайних багатомісячних термінів.

Дональд Трамп презентує новий тест на коронавірус DailyMail

Це другий тест, затверджений FDA, який може використовуватися безпосередньо в лікарських кабінетах та інших установах охорони здоров’я громади та оперативно надавати результати пацієнтам.

"Боротьба з пандемією COVID-19 буде вестися на декількох фронтах, а портативний молекулярний тест, який дає результати за лічені хвилини, доповнює широкий спектр діагностичних рішень, необхідних для боротьби з цим вірусом", – заявив президент і головний операційний директор Abbott Роберт Форд.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, держсекретар США Майк Помпео заявив, що коронавірусом заразилися 40-50 співробітників відомства.

Раніше президент США Дональд Трамп подовжив до 30 квітня дію карантину в країні, оголошеного з метою протидії пандемії коронавірусу.

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