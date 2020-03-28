Із Москви до Києва вирушив потяг з евакуйованими українцями. Відео

У суботу, 28 березня, з Москви до Києва вирушив спеціальний поїзд з евакуйованими громадянами України, організований на тлі поширення нового коронавірусу.
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Потяг №906/905 виїхав із Київського вокзалу в російській столиці, повідомили ТАСС у пресслужбі дирекції залізничних вокзалів РЖД (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Потяг з українцями вирушив із Москви до Києва
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В Україну потяг прибуде 29 березня. Час у дорозі складе 12 годин 57 хвилин.
Пасажирів пропускали через окремий ізольований прохід: він був зроблений трохи нижче 15-го шляху, з якого відправлявся склад, передає "РИА Новости". Заявляється, що тисняви не було.
Зазначається, що спеціальний потяг прямує без зупинок. У дорозі пасажири проходять прикордонний і митний огляд, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду.
Як писав OBOZREVATEL, евакуація росіян з України, що передбачено карантином, цим же потягом відбулася 27 березня.
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