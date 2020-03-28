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28 березня • оновлено в 20:21
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Із Москви до Києва вирушив потяг з евакуйованими українцями. Відео

2.7т
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У суботу, 28 березня, з Москви до Києва вирушив спеціальний поїзд з евакуйованими громадянами України, організований на тлі поширення нового коронавірусу.

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Потяг №906/905 виїхав із Київського вокзалу в російській столиці, повідомили ТАСС у пресслужбі дирекції залізничних вокзалів РЖД (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Потяг з українцями вирушив із Москви до Києва

Потяг з українцями вирушив із Москви до Києва

Скрін відео

В Україну потяг прибуде 29 березня. Час у дорозі складе 12 годин 57 хвилин.

Пасажирів пропускали через окремий ізольований прохід: він був зроблений трохи нижче 15-го шляху, з якого відправлявся склад, передає "РИА Новости". Заявляється, що тисняви не було.

Зазначається, що спеціальний потяг прямує без зупинок. У дорозі пасажири проходять прикордонний і митний огляд, а також медичний огляд співробітниками Росспоживнагляду.

Як писав OBOZREVATEL, евакуація росіян з України, що передбачено карантином, цим же потягом відбулася 27 березня.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус українці за кордоном
Місце
Росія Москва
Теги
потяг видео Новини Росії
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Нельзя никого принимать из страны ахресора .
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
Всех на всех?
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
"Заявляется, что давки не было", о какой давке можно размовлять?! Там шо, куча желающих выехать в концлагерь?
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