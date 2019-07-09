"Янукович не міг": Путін зробив грузинів винними в розстрілі Майдану

Президент Росії Володимир Путін заявив, що на Майдані в 2014 році нібито були снайпери з Грузії, і повністю виправдав ексглаву України Віктора Януковича.

Скандальну заяву він зробив в інтерв'ю для нового фільму американського режисера Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну", пишуть "РИА Новости".

"Я знаю про те, про що ви сказали (що на Майдані були грузинські снайпери – Ред.), знаю про те, що чинна тоді влада на чолі з президентом Януковичем не використовувала армію і не була зацікавлена в тому, щоб давати хоч якийсь привід для дій силового характеру з боку опозиції", – запевнив він.

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Путін також поділився, що Янукович не раз говорив йому про те, що "у нього навіть у голові не вкладалося застосувати силу проти цивільного населення, навіть проти тих людей, які вже взяли в руки зброю".

"Я повністю виключаю, що це він міг зробити. А ось ті, хто шукали привід для держперевороту, ті, звичайно, цілком могли", – додав російський президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю Стоуну Путін також оббрехав Україну і звинуватив її керівництво нібито в провокації в Керченській протоці.

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