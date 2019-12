Різниця вражає! Американка показала, як відчистити кросівки і прославилася в мережі

Жінка з США прославилася в мережі завдяки лайфхаку з очищення білих кросівок.

Її пост у Facebook-групі Mrs Hinch Made Me Do It став вірусним, пише Mirror (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

Користувачці соцмережі розмістила дві фотографії. На одній з них відображена пара білих кросівок Nike Air Force 1, вкритих брудом ззовні і всередині. На другій – та ж сама пара, яка виглядає як нова.

Американка показала, як відчистити кросівки і прославилася weekend.rambler.ru

"Моя спроба врятувати кросівки увінчалася успіхом", – підписала публікацію жінка, розповівши, як змогла домогтися такого результату.

Спершу вона витягла шнурки і помістила їх в киплячу воду з відбілювачем і засобом для виведення плям, а потім видалила наліт за допомогою зубної щітки. Самі кросівки вона побризкала знежирюючим засобом Elbow Grease, після чого також помістила в окріп із відбілювачем і стерла весь бруд за допомогою губки. В кінці вона поклала взуття в пральну машину.

"Прекрасна робота", "Вони як нові", – прокоментували пост у мережі.

