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26 грудня • оновлено в 04:53
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Різниця вражає! Американка показала, як відчистити кросівки і прославилася в мережі

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Жінка з США прославилася в мережі завдяки лайфхаку з очищення білих кросівок.

Її пост у Facebook-групі Mrs Hinch Made Me Do It став вірусним, пише Mirror (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

Користувачці соцмережі розмістила дві фотографії. На одній з них відображена пара білих кросівок Nike Air Force 1, вкритих брудом ззовні і всередині. На другій – та ж сама пара, яка виглядає як нова.

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Американка показала, як відчистити кросівки і прославилася

Американка показала, як відчистити кросівки і прославилася

weekend.rambler.ru

"Моя спроба врятувати кросівки увінчалася успіхом", – підписала публікацію жінка, розповівши, як змогла домогтися такого результату.

Спершу вона витягла шнурки і помістила їх в киплячу воду з відбілювачем і засобом для виведення плям, а потім видалила наліт за допомогою зубної щітки. Самі кросівки вона побризкала знежирюючим засобом Elbow Grease, після чого також помістила в окріп із відбілювачем і стерла весь бруд за допомогою губки. В кінці вона поклала взуття в пральну машину.

"Прекрасна робота", "Вони як нові", – прокоментували пост у мережі.

Як відчистити білі кросівки: американка прославилася лайфхаком

Як відчистити білі кросівки: американка прославилася лайфхаком

Facebook Mrs Hinch Made Me Do It

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лайфхак із використання дірки в обробній дошці викликав справжній вибух мозку у користувачів Twitter і вилився в смішний флешмоб.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Лайфхак
Місце
США
Тег
лайфхак
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