Як пацієнти видужували від COVID-19 без антитіл: висновок вчених

Вчені зі США з'ясували, що деякі пацієнти з COVID-19 перебороли хворобу за допомогою Т-лімфоцитів, а не антитіл. Це відкриття може лягти в основу створення ефективної вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє Reuters, посилаючись на слова лікаря Алессандро Сетте з Інституту інфекційних хвороб і вакцинного центру в Каліфорнії, вченим вдалося встановити, що у деяких людей, які видужали від COVID-19, не виявилося антитіл до хвороби. Однак у них сформувався захист за допомогою Т-лімфоцитів.

Т-лімфоцити – це білі кров'яні клітини, які виявляють уражені вірусом клітини і знищують їх, тоді як антитіла шукають вірус, який іще не заразив клітину. За словами вчених, захист за допомогою Т-лімфоцитів спостерігається у пацієнтів з легкою формою COVID-19.

"Існує все більше свідчень того, що люди, які зазнали впливу вірусу, мають або тимчасову відповідь антитіл, або відповідь за допомогою Т-клітин, коли антитіл немає", – заявив доктор Сетте.

Отримані дані навели вчених на думку, що ефективна вакцина від COVID-19 повинна стимулювати не тільки вироблення антитіл, а й створення Т-лімфоцитів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявляли про ймовірність того, що імунітет від COVID-19 існуватиме всього пів року.