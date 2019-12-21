У Білорусі 82-річний житель різко пригрозив усім прихильникам інтеграції з Росією, ставши героєм мережі.

У мережу потрапило відео "Радіо Свободи", де чоловіка запитали про причини масштабних протестів у Білорусі.

"Не дивлячись на те, що наш народ тихий і покірний, але у нього є сили і такі люди, які готові будь-якими способами захистити свою батьківщину", – відповів чоловік.

"Хоча мені 82 роки, я стріляю ще досить добре. Нехай росіяни і всі лукашисти знають про це", – додав він.

Білоруський дідусь про інтеграцію з Росією: "незважаючи на те, що мені 82, я добре стріляю" pic.twitter.com/UZiJKUIvqW - Вашингтонський Обком (@_Fashington) 20 грудня 2019 р

Користувачі мережі висловили захопленням його мужністю. "Респект дідусеві", "Герою слава", "А білоруси ще ті "фашисти" та "бандерівці", – пишуть вони.

У той же час в коментарі набігло багато прихильників "русского мира", яких розлютили слова чоловіка і вони перейшли на образи.

Як писав OBOZREVATEL, 20 грудня в столиці Білорусі Мінську на тлі переговорів президента країни Олександра Лукашенка з лідером Росії Володимиром Путіним розгорілися нові протести проти інтеграції двох держав.

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