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21 грудня • оновлено в 21:28
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"Я стріляю добре!" 82-річний білорус жорстко пригрозив Лукашенку і Путіну: в мережі ажіотаж

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У Білорусі 82-річний житель різко пригрозив усім прихильникам інтеграції з Росією, ставши героєм мережі.

У мережу потрапило відео "Радіо Свободи", де чоловіка запитали про причини масштабних протестів у Білорусі.

"Не дивлячись на те, що наш народ тихий і покірний, але у нього є сили і такі люди, які готові будь-якими способами захистити свою батьківщину", – відповів чоловік.

"Хоча мені 82 роки, я стріляю ще досить добре. Нехай росіяни і всі лукашисти знають про це", – додав він.

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Користувачі мережі висловили захопленням його мужністю. "Респект дідусеві", "Герою слава", "А білоруси ще ті "фашисти" та "бандерівці", – пишуть вони.

У той же час в коментарі набігло багато прихильників "русского мира", яких розлютили слова чоловіка і вони перейшли на образи.

"Я стріляю добре!" 82-річний білорус жорстко пригрозив Лукашенку і Путіну: в мережі ажіотаж

"Я стріляю добре!" 82-річний білорус жорстко пригрозив Лукашенку і Путіну: в мережі ажіотаж
"Я стріляю добре!" 82-річний білорус жорстко пригрозив Лукашенку і Путіну: в мережі ажіотаж
"Я стріляю добре!" 82-річний білорус жорстко пригрозив Лукашенку і Путіну: в мережі ажіотаж
"Я стріляю добре!" 82-річний білорус жорстко пригрозив Лукашенку і Путіну: в мережі ажіотаж
"Я стріляю добре!" 82-річний білорус жорстко пригрозив Лукашенку і Путіну: в мережі ажіотаж
"Я стріляю добре!" 82-річний білорус жорстко пригрозив Лукашенку і Путіну: в мережі ажіотаж

Як писав OBOZREVATEL, 20 грудня в столиці Білорусі Мінську на тлі переговорів президента країни Олександра Лукашенка з лідером Росії Володимиром Путіним розгорілися нові протести проти інтеграції двох держав.

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Білорусь
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
Выживший из ума старик. Вот России за льготы по энергоносителям и кредитам. Не делай добра, не получишь зла.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Старый пидap реально может стрельнуть! Самотыком из своей свидомой дупы)))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Нашлась и в Беларуси сотня-другая "свядомых", коим печальный пример бывшей Украины не стал уроком.
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Кристина Стефанова, а в России ненашлось...как то так
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Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, шо, болезная, плющит не по детски?
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