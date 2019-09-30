"Я нічого не боюся!" Луценко зробив зізнання щодо скандалу з Трампом

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що готовий свідчити перед Конгресом США у скандальній справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Своєю позицією поділився він в інтерв'ю ВВС News Україна.

"Чому б ні. Я абсолютно відкритий і знаю, що всі мої дії були законними, всі мої заяви були законними, я нічого не боюся. Я боюся за свою країну, тому що, здається, Україна зараз стала жертвою всередині великого американського шторму. Я хочу захистити свою країну", – сказав він.

Луценко зробив зізнання щодо скандалу з Трампом

Так, за словами Луценка, він ніколи не говорив із Трампом, однак спілкувався з його адвокатом, що також фігурує у справі, – Рудольфом Джуліані. Колишній генпрокурор зізнався, що не раз зустрічався з юристом і обговорював розслідування відносно компанії Burisma, членом ради директорів якої був син політичного опонента Трампа Джо Байдена Хантер.

При цьому Луценко запевнив, що "спілкування було звичайним" і ніхто ні перед ким не ставив завдань.

Він також висловив думку, що немає підстав проводити в Україні розслідування щодо Burisma. За словами Луценка, це все – юрисдикція США.

Луценко розповів про зустрічі з Джуліані planeta.press

Нагадаємо, раніше Луценко відреагував на розсекречену скаргу розвідника з США на Трампа, назвавши її неправдивою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.

Імпічмент Трампа також підтримала його колишній опонент на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Яка ймовірність зняття Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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