Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:01
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Я нічого не боюся!" Луценко зробив зізнання щодо скандалу з Трампом

2.1т Читати матеріал російською

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що готовий свідчити перед Конгресом США у скандальній справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Своєю позицією поділився він в інтерв'ю ВВС News Україна.

"Чому б ні. Я абсолютно відкритий і знаю, що всі мої дії були законними, всі мої заяви були законними, я нічого не боюся. Я боюся за свою країну, тому що, здається, Україна зараз стала жертвою всередині великого американського шторму. Я хочу захистити свою країну", – сказав він.

Новини
Скандал навколо Трампа і Зеленського: в США назвали імена всіх фігурантів

Луценко зробив зізнання щодо скандалу з Трампом

Луценко зробив зізнання щодо скандалу з Трампом

Так, за словами Луценка, він ніколи не говорив із Трампом, однак спілкувався з його адвокатом, що також фігурує у справі, – Рудольфом Джуліані. Колишній генпрокурор зізнався, що не раз зустрічався з юристом і обговорював розслідування відносно компанії Burisma, членом ради директорів якої був син політичного опонента Трампа Джо Байдена Хантер.

При цьому Луценко запевнив, що "спілкування було звичайним" і ніхто ні перед ким не ставив завдань.

Він також висловив думку, що немає підстав проводити в Україні розслідування щодо Burisma. За словами Луценка, це все – юрисдикція США.

Луценко розповів про зустрічі з Джуліані

Луценко розповів про зустрічі з Джуліані

planeta.press

Нагадаємо, раніше Луценко відреагував на розсекречену скаргу розвідника з США на Трампа, назвавши її неправдивою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Імпічмент Трампа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Юрій Луценко Дональд Трамп Рудольф Джуліані Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
1
10
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
О Юга нарассказывает. Но что значит: "...нет оснований проводить в Украине расследование по Burisma. По словам Луценко, это все – юрисдикция США...." () В смысле на Бурисму распространяется юрисдикция США или что имеется ввиду? То ли Юга опять в подпитии, то ли СМИ.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Бурий Юрій
Бурий Юрій
Флюгер.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Он готов рассказать все в США ... Ну там то ты всё расскажешь и многотомник напишешь. Времени хватит.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel