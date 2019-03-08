"Введемо миротворців!" Соловйов пригрозив перетворити Україну на Сирію

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив Україні повномасштабним вторгненням Росії і повторенням грузинського і сирійського сценаріїв.

Масовану збройну агресію глашатай Путіна запропонував замаскувати під "миротворчу" операцію. Нахабним планом Соловйов поділився в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

Пропагандист упевнений, що країна-агресор нібито зможе примусити Україну до миру і ненадання опору жорстким військовим придушенням.

"У мене позиція ще жорсткіша. Я вважаю, що досить чекати миротворців — треба вводити своїх миротворців, досить чекати припинення вогню — треба ввести припинення вогню. Наша країна блискуче показала, як це робиться, не тільки в Грузії, але і в Сирії. Можемо забезпечити ідеальний порядок на лінії розмежування. Ми можемо переконати українську сторону забути про те, як стріляти в бік Донбасу. Ми можемо зробити це швидко й ефективно для збереження життя як українців, так і жителів "Л/ДНР", — висловився Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соловйов заявив, що Україна рухається до свого розпаду, в результаті якого нібито повністю втратить південні і східні регіони. За його словами, це є логічним продовженням розвалу СРСР.

Також він вважає, що Росія не тільки може не визнавати результат майбутніх виборів в Україні, а й її саму як державу. Так країна-агресор нібито повинна відповісти на закріплення в Конституції України її наміру стати повноправним членом НАТО і ЄС.

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