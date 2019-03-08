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"Введемо миротворців!" Соловйов пригрозив перетворити Україну на Сирію

7.8тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив Україні повномасштабним вторгненням Росії і повторенням грузинського і сирійського сценаріїв.

Масовану збройну агресію глашатай Путіна запропонував замаскувати під "миротворчу" операцію. Нахабним планом Соловйов поділився в ефірі своєї програми на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Пропагандист упевнений, що країна-агресор нібито зможе примусити Україну до миру і ненадання опору жорстким військовим придушенням.

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"У мене позиція ще жорсткіша. Я вважаю, що досить чекати миротворців — треба вводити своїх миротворців, досить чекати припинення вогню — треба ввести припинення вогню. Наша країна блискуче показала, як це робиться, не тільки в Грузії, але і в Сирії. Можемо забезпечити ідеальний порядок на лінії розмежування. Ми можемо переконати українську сторону забути про те, як стріляти в бік Донбасу. Ми можемо зробити це швидко й ефективно для збереження життя як українців, так і жителів "Л/ДНР", висловився Соловйов.

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Теми
російська пропагандаВійна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
СБУ уже пора уголовными делами реагировать на высеры этого птичьего помёта.
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Севченко Николай
Севченко Николай
Нужно ввести миротворцев (или хотя бы одного) в Соловьева и принудить его к миру.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Пожалуй Сирия попривлекательней Шумерии будет. В Сирии хоть промышленный сектор восстанавливается и сирийцы панские унитазы не чистят.
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