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1 квітня • оновлено в 20:31
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Вперше за декілька днів: в Італії зменшилась кількість загиблих від коронавірусу

1.3т
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В Італії за останню добу від коронавірусу померли 727 осіб, кількість хворих зросла на 4782 чоловік.

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Таким чином кількість померлих зменшилася на 100 осіб, в порівнянні з даними за 31 березня. Спад відбувся вперше за декілька днів.

Загалом від початку епідемії в Італії загинуло 13 155 осіб, ще 16 847 видужали.

Водночас у країні зросла кількість нових хворих – 4782 за останню добу. Від початку епідемії в Італії коронавірусом заразилися 110 574 людини.

Всього в країні 80 572 поточних випадків зараження. З них 28 403 госпіталізованих пацієнтів із симптомами, 4035 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

worldometers.info/coronavirus

Статистика по COVID-19

Статистика по COVID-19

worldometers.info/coronavirus

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у місті Феррара (Італія) зафіксований низький відсоток заражених коронавірусів COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
карантин хвороба
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Слава подразделениям РХБЗ Минобороны России, работающим в Италии!
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