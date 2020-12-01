ВООЗ вперше зафіксувала зменшення випадків COVID-19: статистика на 1 грудня. Оновлюється

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
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Коронавірус в Україні та світі

Станом на вівторок, 1 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися 63,5 млн осіб. За минулий день виявлено 502 335 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 43,9 млн. Всесвітня організація охорони здоров'я минулого тижня вперше з вересня зафіксувала зниження загальної кількості нових випадків COVID-19 у світі, повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус "Укрінформу".

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Коронавірус в світі.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 732 625 осіб. Померло 12 327 пацієнтів, одужали – 345 149.

  • Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 13,8 млн), Індія (більше ніж 9,4 млн) і Бразилія (більше 6,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-я.

  • В Україні не збираються продовжувати карантин вихідного дня і вводити повний локдаун в грудні, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Головне за 1 грудня:

  • Новопризначений британський міністр Надім Захаві, який відповідальний за вакцинацію від коронавірусу, запропонував обмежити людей, які відмовляться від щеплень. Так, їм можуть заборонити відвідувати ресторани, бари, кінотеатри, спортивні установи.

  • У Канаді протестували на коронавірус третину населення країни – 11,4 млн чоловік. З них 370 тисяч тестів виявилися позитивними.

  • У Канаді через ситуацію з коронавірусом ввели обмеження на в'їзд в країну до 21 січня 2021 року. Поки що це не стосується громадян США, але не виключено, що заборона буде поширюватися і на них.

  • Посилюючи заходи проти другої хвилі пандемії COVID-19, Туреччина 30 листопада ввела нічну комендантську годину в будні дні і повний комендантську годину у вихідні.

Коронавірус