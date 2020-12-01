ВООЗ вперше зафіксувала зменшення випадків COVID-19: статистика на 1 грудня. Оновлюється

Новопризначений британський міністр Надім Захаві, який відповідальний за вакцинацію від коронавірусу, запропонував обмежити людей, які відмовляться від щеплень. Так, їм можуть заборонити відвідувати ресторани, бари, кінотеатри, спортивні установи.

У Канаді через ситуацію з коронавірусом ввели обмеження на в'їзд в країну до 21 січня 2021 року. Поки що це не стосується громадян США, але не виключено, що заборона буде поширюватися і на них.