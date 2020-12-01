ВООЗ вперше зафіксувала зменшення випадків COVID-19: статистика на 1 грудня. Оновлюється
Станом на вівторок, 1 грудня, коронавірусом в Україні та світі заразилися 63,5 млн осіб. За минулий день виявлено 502 335 нових інфікованих.
Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 43,9 млн. Всесвітня організація охорони здоров'я минулого тижня вперше з вересня зафіксувала зниження загальної кількості нових випадків COVID-19 у світі, повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус "Укрінформу".
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 732 625 осіб. Померло 12 327 пацієнтів, одужали – 345 149.
Країнами-лідерами за кількістю заражень є США (більше 13,8 млн), Індія (більше ніж 9,4 млн) і Бразилія (більше 6,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку – 17-я.
В Україні не збираються продовжувати карантин вихідного дня і вводити повний локдаун в грудні, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Новопризначений британський міністр Надім Захаві, який відповідальний за вакцинацію від коронавірусу, запропонував обмежити людей, які відмовляться від щеплень. Так, їм можуть заборонити відвідувати ресторани, бари, кінотеатри, спортивні установи.
У Канаді протестували на коронавірус третину населення країни – 11,4 млн чоловік. З них 370 тисяч тестів виявилися позитивними.
У Канаді через ситуацію з коронавірусом ввели обмеження на в'їзд в країну до 21 січня 2021 року. Поки що це не стосується громадян США, але не виключено, що заборона буде поширюватися і на них.
Посилюючи заходи проти другої хвилі пандемії COVID-19, Туреччина 30 листопада ввела нічну комендантську годину в будні дні і повний комендантську годину у вихідні.