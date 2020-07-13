ВООЗ поділили країни на 4 типи: оцінювали реакцію на пандемію COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я поділила країни світу на чотири типи, згідно з епідеміологічною ситуацією в них.

Як повідомляє The Guardian, під час брифінгу в понеділок, 13 липня, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що зараз країни світу можна поділити на чотири типи.

Перші були "пильними та обізнаними" про небезпеку епідемії, а їх влада провела комплексну стратегію з протидії COVID-19. В якості другої групи глава ВООЗ виділив ті країни, де спалах було взято під контроль.

Треті – країни, які подолали перший пік захворюваності, але зараз зіткнулися з другою хвилею. Сприяє цьому і те, що в цих країнах часто більше не вводять жорсткі обмежувальні заходи.

Четвертий тип країн – це Америка і інші держави, які знаходяться в "фазі інтенсивної передачі". За словами Тедроса Аданома Гебрейесуса епіцентром вірусу все ще залишається США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поширення пандемії COVID-19 "все ще прискорюється", і більшості країн поки не вдалося його контролювати.