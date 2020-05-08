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8 травня • оновлено в 21:48
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Вмирають від COVID-19 вдвічі частіше: дослідження вказали на основну групу ризику

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У чоловіків вдвічі більше шансів померти від COVID-19, ніж у жінок.

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Про це говорять дані досліджень, якими керував лікар Бен Голдакр з Оксфордського університету, передає DailyMail. За його словами, вони перевірили 5707 осіб, які померли від COVID-19 в період із 1 лютого по 25 квітня 2020 року.

У результаті виявилося, що чоловіки помирали в 1,99 разів частіше, ніж жінки. Крім того, була підтверджена залежність смертності від віку.

"Люди у віці 60 років мали в два рази більше шансів померти, ніж люди у віці 50 років, тоді як ризик для людей старших 70 років зріс у п'ять разів. Для людей, старших 80 років він був в 12 разів вищий", – йдеться в дослідженні.

У чоловіків вдвічі більше шансів померти від COVID-19, ніж у жінок

У чоловіків вдвічі більше шансів померти від COVID-19, ніж у жінок

DailyMail

За словами Бена Голдакра, дані дослідження допоможуть при ослабленні карантинних заходів в Британії. Мовляв, на роботу можна буде випускати молодих і здорових британців, тоді як для інших вікових категорій залишати певні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди, які страждають від сезонної алергії, більшою мірою схильні до ризику зараження на коронавірус.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
вірус
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