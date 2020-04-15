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/ Алергологія

Лікар назвав категорію людей з високим ризиком зараження коронавірусом

10.9т
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Люди, які страждають від сезонної алергії, більшою мірою схильні до ризику зараження коронавірусом.

Як розповів в ефірі ObozTV лікар-імунолог, алерголог Олег Назар, у цієї групи людей уражається слизова оболонка, і у них більше шансів захворіти COVID-19.

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"Більше шансів, що розвинуться важкі ускладнення. Оскільки запальний процес вже є, а додатково вірусна інфекція ускладнює стан", – підкреслив медик.

У цьому контексті він додав, що ускладнення у людей, які страждають алергією, може викликати будь-яка супутня вірусна інфекція – "і коронавірус, і грип, і герпес, і ГРВІ".

Ризик зараження Covid-19: названа вразлива категорія людей

Ризик зараження Covid-19: названа вразлива категорія людей

Як писав OBOZREVATEL, однією з найбільш уразливих груп ризику для коронавірусу є літні люди.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Підсумки Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція Коронавірус алергічні захворювання алергія
Місце
Україна
Тег
алергія
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