Люди, які страждають від сезонної алергії, більшою мірою схильні до ризику зараження коронавірусом.

Як розповів в ефірі ObozTV лікар-імунолог, алерголог Олег Назар, у цієї групи людей уражається слизова оболонка, і у них більше шансів захворіти COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Більше шансів, що розвинуться важкі ускладнення. Оскільки запальний процес вже є, а додатково вірусна інфекція ускладнює стан", – підкреслив медик.

У цьому контексті він додав, що ускладнення у людей, які страждають алергією, може викликати будь-яка супутня вірусна інфекція – "і коронавірус, і грип, і герпес, і ГРВІ".

Ризик зараження Covid-19: названа вразлива категорія людей

Як писав OBOZREVATEL, однією з найбільш уразливих груп ризику для коронавірусу є літні люди.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!