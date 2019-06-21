"Влада в одних руках": правозахисник пояснив, хто насправді керуватиме Казахстаном

Новообраний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв є тимчасовою фігурою на політичній арені, а влада залишилася в руках Нурсултана Назарбаєва.

Таку думку висловив журналіст і правозахисник Сергій Дуванов у програмі The Week на телеканалі "Прямий" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Касим-Жомарт Токаєв (ліворуч) і Нурсултан Назарбаєв

"Чуючи слово "двовладдя", я завжди посміхаюся, тому що це в нашій ситуації немислимо. Влада належить Назарбаєву, вона нікуди не пішла від нього. Просто низка моментів визначила ось таку перестановку у владі, коли потрібно було, щоб поточні роботи виконував ставленик Назарбаєва в статусі президента", – пояснив він.

За словами Дуванова, фактично в Казахстані досі править Назарбаєв, залишаючись головою Ради безпеки.

Сергій Дуванов Кадр із відео

"Ця людина – безвольна абсолютно, думаю, що це тимчасова фігура на казахстанському політичному небосхилі, і в підсумку владу буде передано комусь із родичів Назарбаєва", – підсумував він.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 червня в Казахстані пройшли вибори президента. За Токаєва проголосували 70,76% громадян.

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