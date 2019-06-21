"Влада в одних руках": правозахисник пояснив, хто насправді керуватиме Казахстаном

Новообраний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв є тимчасовою фігурою на політичній арені, а влада залишилася в руках Нурсултана Назарбаєва.
Таку думку висловив журналіст і правозахисник Сергій Дуванов у програмі The Week на телеканалі "Прямий" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Касим-Жомарт Токаєв (ліворуч) і Нурсултан Назарбаєв
"Чуючи слово "двовладдя", я завжди посміхаюся, тому що це в нашій ситуації немислимо. Влада належить Назарбаєву, вона нікуди не пішла від нього. Просто низка моментів визначила ось таку перестановку у владі, коли потрібно було, щоб поточні роботи виконував ставленик Назарбаєва в статусі президента", – пояснив він.
За словами Дуванова, фактично в Казахстані досі править Назарбаєв, залишаючись головою Ради безпеки.
Сергій Дуванов
Кадр із відео
"Ця людина – безвольна абсолютно, думаю, що це тимчасова фігура на казахстанському політичному небосхилі, і в підсумку владу буде передано комусь із родичів Назарбаєва", – підсумував він.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нурсултан Назарбаєв, який склав із себе повноваження президента Казахстану, очолить Раду безпеки республіки.
Виконуючим обов'язки президента до виборів призначали спікера парламенту Токаєва, який 20 березня склав присягу.
Новим спікером сенату парламенту обрана старша донька колишнього президента Даріга Назарбаєва.
9 червня в Казахстані пройшли вибори президента. За Токаєва проголосували 70,76% громадян.
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