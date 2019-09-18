Винищувачі НАТО зухвало провчили літаки Путіна. Фотофакт

Військово-повітряні сили Бельгії над Балтійським морем перехопили чотири російські військові літаки.

Про це в Twitter повідомляє бельгійські ВПС, які входять до складу місії повітряної поліції НАТО.

"Сьогодні (17 вересня) два F16 ВВС Бельгії зі складу місії НАТО перехопили два російські Ту-160 і два російських Су-27 над Балтійським морем", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що це був перший перехоплення російських літаків, починаючи з 3 вересня.

У повідомленні підкреслили, що Ту-160 – надзвуковий стратегічний бомбардувальник з ядерною зброєю. Його дальність польоту становить 12300 км, а максимальна швидкість в два рази перевищує швидкість звуку.

Додамо, що Військово-повітряні сили НАТО знаходяться в Естонії, Латвії та Литві в порядку ротації згідно з рішенням Ради Альянсу 29 березня 2004 року, коли країни Балтії стали членами Альянсу. У 2012 році на саміті НАТО в Чикаго було прийнято рішення продовжити місію ВВС в країнах Балтії на невизначений час. У самих країн Балтії не мають власних винищувачів.

Перехоплення російських літаків Twitter \ ВВС Бельгії

Перехоплення російських літаків Twitter \ ВВС Бельгії

Перехоплення російських літаків Twitter \ ВВС Бельгії

Перехоплення російських літаків Twitter \ ВВС Бельгії

Як повідомляв OBOZREVATEL, винищувачі США перехопили два бомбардувальники Росії в зоні протиповітряної оборони Канади і Аляски.

Також винищувачі Великобританії перехопили військові літаки Росії біля своїх кордонів.

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